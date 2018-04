Najslađi partner na terenu: Đoković trenirao sa sinom Stefanom (video)

Novak Đoković danas počinje učešće na Masters turniru u Monte Karlu, a u prvom meču protivnik mu je Dušan Lajović.

Pred zvaničan početak turnira, Đoković se sjajno zabavio na eglibiciji koju je juče odigrao. Humanitrani meč organizovao je Princ Albert, a pored srpskog tenisera, učestvovali su i David Gofan, Marin Čilić, Dominik Tim, Aleksandr Zverev, bivši vezista Liverpula Džejmi Rednap, kao i mnogi drugi.

Novak je delić atmosfere sa egzibicije podelio i na Instagramu, te je uz fotografiju na kojoj sedi u sudijskoj stolici, napisao: – Sjajan dan na egzbiciji koju je organizovao princ Albert. U ponedeljak je dan za nastup na turniru. Idemo –

