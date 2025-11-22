Napoli pobedio Atalantu u Seriji A

Fudbaleri Napolija pobedili su večeras na svom terenu u Napulju Atalantu 3:1, u utakmici 12. kola Serije A, i preuzeli prvo mesto na tabeli italijanskog prvenstva.

Prednost Napoliju doneo je David Neres golom u 17. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom u 38. minutu.

Treći gol za Napoli postigao je Noa Lang u 45. minutu, a konačan rezultat postavio je napadač Atalante Đanluka Skamaka pogotkom u 52. minutu.

Srpski golman Vanja Milinković-Savić odigrao je celu utakmicu za Napoli, dok je njegov sunarodnik u ekipi Atalante Lazar Samardžić u igru ušao u 77. minutu.

Napoli je prvi na tabeli sa 25 bodova, po jednim više i po utakmicom više od drugoplasiranog Intera i trećeplasirane Rome, dok Atalanta zauzima 13. mesto sa 13 bodova.

Napoli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Rimu protiv Rome, dok će Atalanta u Bergamu dočekati Fjorentinu.

(Beta)

