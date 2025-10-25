Napoli pobedio Inter, povreda De Brujnea posle gola

Fudbaleri Napolija pobedili su večeras na svom terenu Inter 3:1, u utakmici osmog kola Serije A i preuzeli prvo mesto na tabeli.

Napoli je poveo u 33. minutu golom Kevina de Brujnea iz jedanaesterca. Belgijski fudbaler se po postizanju gola uhvatio za desnu nogu i čini se da je istegao tetivu, pa je morao da napusti teren.

Prednost Napolija udvostručio je Skot Mektominej u 54. minutu, a pet minuta kasnije gol za Inter iz jedanaesterca postigao je Hakan Čalhanoglu.

Konačan rezultat postavio je Frank Zambo-Angisa u 66. minutu.

Napoli je posle šeste pobede prvi na tabeli sa 18 bodova i ima bod više od drugoplasiranog Milana.

Inter je prekinuo niz pobeda, a posle trećeg poraza u prvenstvu zauzima četvrto mesto sa 15 bodova.

U sledećem kolu Napoli će igrati na gostujućem terenu protiv Lečea, a Inter će dočekati Fjorentinu.

(Beta)

