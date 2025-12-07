Napoli pobedio Juventus u derbiju Serije A za prvo mesto na tabeli

Fudbaleri Napolija pobedili su večeras na svom terenu Juventus 2:1, u utakmici 14. kola Serije A i popeli se na prvo mesto na tabeli.

Napoli je poveo golom koji je Rasmus Hejlund postigao u sedmom minutu, a izjednačio je Kenan Jildiz u 59. minutu.

Pobedu domaćima doneo je Hejlund, svojim drugim kolom na utakmici u 78. minutu.

Posle treće uzastopne pobede, ukupno 10. u ligi, Napoli je prvi na tabeli sa 31 bodom i ima bod više od drugoplasiranog Intera.

Juventus je pretrpeo treći poraz i zauzima sedmo mesto sa 23 boda.

Ranije danas Kremoneze je pobedio Leče 2:0, Kaljari je pobedio Romu 1:0, dok su Lacio i Bolonja odigrali nerešeno 1:1.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com