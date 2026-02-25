Nasilje posle ubistva šefa kartela podstiče sumnje oko utakmica SP u Meksiku

Stanovnici Gvadalahare u Meksiku smatraju da taj grad ne bi trebalo da bude domaćin utakmica Svetskog fudbalskog prvenstva, nakon talasa nasilja koji je izbio nakon ubistva najmoćnijeg šefa kartela u zemlji.

Ugo Alehandro Peres bio je u svojoj kući nekoliko kilometara od stadiona koji bi trebalo da bude domaćin Svetskog prvenstva kada su pucnjava i eksplozije odjeknule ispred njegovih vrata.

Ovaj 53-godišnji vlasnik restorana je i pre bio skeptičan u vezi sa tim da njegov grad, Gvadalahara, bude domaćin međunarodnog sportskog takmičenja.

On je već video vladu koja nije uspela da popravi osnovne stvari, poput vodosnabdevanja, zajedno sa nasiljem kartela u državi Halisko. Talas nasilja ove nedelje nakon što je meksička vojska ubila najmoćnijeg šefa kartela u zemlji je samo potvrdio njegove sumnje.

„Ne mislim da bi trebalo da budemo domaćini Svetskog prvenstva ovde. Imamo toliko problema, a oni žele da investiraju u Svetsko prvenstvo? Sa ovim nasiljem, to nije dobra ideja“, rekao je Peres za AP.

Peres se u utorak pridružio drugim ljudima koji su dovodili u pitanje sposobnost Gvadalahare da bude grad domaćin Mundijala, uprkos tome što vlada Meksika tvrdi da to takmičenje neće biti pogođeno.

Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum je juče rekla da „nema rizika“ za navijače koji dolaze na Svetsko prvenstvo. Guverner Haliska Hesus Pablo Lemus rekao je da je razgovarao sa lokalnim zvaničnicima Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) i da oni nemaju nameru da menjaju bilo šta u planu odigravanja utakmica.

Istog dana, Fudbalski savez Portugala je saopštio da „pažljivo prati delikatnu situaciju“ u Meksiku. Portugal bi trebalo da igra protiv reprezentacije Meksika prijateljsku utakmicu 28. marta na renoviranom stadionu Asteka u Meksiko Sitiju. Taj stadion je, po planu, domaćin prve utakmice na Svetskom prvenstvu 11. juna.

Država Halisko, sa glavnim gradom Gvadalaharom, centralno je sedište kartela Halisko Nova generacija, čiji je vođa Nemesio Osegera Servantes, zvani „El Menčo“, ubijen u oružanom obračunu sa vojskom koja je pokušala da ga privede.

U toj operaciji i u talasu nasilja koji je potom izbio, ubijeno je 70 ljudi.

Smrt Osegere Servantesa dogodila se u trenutku kada je meksička vlada pojačala ofanzivu protiv kartela u nastojanju da ispuni zahteve američkog predsednika Donalda Trampa da se obračunaju sa kriminalnim grupama.

Bela kuća je potvrdila da su SAD pružile obaveštajnu podršku za hvatanje vođe kartela i pohvalila meksičku vojsku zbog ubistva čoveka koji je bio jedan od najtraženijih kriminalaca u obe zemlje.

Peres, vlasnik restorana, pohvalio je napore predsednice Šejnbaum da se obračuna sa kartelima, rekavši da je vlada shvatila da je nasilje ozbiljnije nego ranije. Istovremeno, rekao je, lokalne vlasti u Halisku nisu uspele da zaštite civile.

Osnovna zabrinutost mnogih je da bi smrt „El Menča“ mogla da otvori put za još nasilja.

U nedelju, kada je došlo do pucnjave između kartela i vojnika, a naoružani ljudi počeli da pale automobile samo nekoliko metara ispred Peresove kuće, on je ljudima koji su bili na ulici pružio sklonište. Borbe su besnele sat vremena.

Sada kaže da ne vidi svrhu odigravanja utakmica, dodajući da sumnja da će novac od ulaznica stići do preduzeća u radničkim naseljima poput njegovog, čak i ako su udaljena samo deset minuta vožnje od stadiona.

Očekuje se da će Svetsko prvenstvo biti ekonomski motor od tri milijarde dolara u Meksiku, po podacima tamošnjeg fudbalskog saveza.

„Iskreno, to nama stanovnicima uopšte ne pomaže. Trebalo bi da ga premeste u Monterej ili Meksiko Siti. Stvari nisu dovoljno dobre da bi stranci dolazili u Halisko na ovakav događaj“, rekao je Peres.

U ponedeljak, neki strani turisti zarobljeni u nasilju u gradu Puerto Viljarta oglasili su se na društvenim mrežama kako bi upozorili na nasilje, a nekoliko njih je reklo da ne planiraju da se vrate.

Uprkos tome, Gvadalahara se u utorak vraćala svom normalno ritmu. Mnoga preduzeća su otvorila svoja vrata prvi put posle dva dana, a ulice su bile pune saobraćaja.

Radnici su bili zauzeti sređivanjem spoljašnosti fudbalskog stadiona koji će biti domaćin utakmica Svetskog prvenstva. Biciklisti su jurili ispred stadiona, a roditelji su se igrali sa decom u parkovima.

Teško naoružani policajci i pripadnici Nacionalne garde šetali su gradom, što je za neke znak da vlada drži situaciju pod kontrolom.

„Ljudi bi trebalo da dođu, čoveče. Svi su dobrodošli“, rekao je 55-godišnji taksista Huan Karlos Pila, koji je naveo da društvene mreže i lokalni mediji preuveličavaju obim nasilja.

Drugi, poput Marije Dolores Agire, jednostavno se nadaju najboljem. Agire vodi porodični posao, dug preko 50 godina, u turističkom gradu Tapalpa, skrivenom u planinama Haliska, gde je meksička vojska ubila „El Menča“.

Njen posao zavisi od priliva turista i sada brine da će nasilje naneti udarac njenoj egzistenciji i promeniti gradove poput njenog.

„To će nas pogoditi. Bićemo kolateralna šteta. Čitav svet je upravo video šta se dogodilo i naravno da će ljudi dvaput razmisliti pre nego što dođu“, kazala je Agire.

(Beta)

