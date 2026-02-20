Nastavlja se Super liga, Crvena zvezda dočekuje Partizan u 178. večitom derbiju

Utakmicama 24. kola nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije, a u centru pažnje je 178. "večiti" derbi, u kom će Crvena zvezda dočekati Partizan.

Drugi ovosezonski duel dva najtrofejnija srpska kluba na programu je u nedelju od 17 časova na stadionu „Rajko Mitić“.

Ovo će biti prvi „večiti“ derbi u kom će ekipu Zvezde u svom drugom mandatu na poziciji trenera predvoditi Dejan Stanković, koji je ponovo postao šef stručnog štaba crveno-belih tokom zimske pauze.

Stanković je uspeo da aktuelnog prvaka Srbije izvuče iz rezultatske krize sa kojom se mučio u državnom prvenstvu u prvom delu sezone i da ubedljivim pobedama u sve tri svoje utakmice u Super ligi Srbije nakon zimske pauze obezbedi da Crvena zvezda „večiti“ derbi dočeka sa prvog mesta na tabeli sa 54 boda, jednim više od drugoplasiranog Partizana.

Beogradski crveno-beli su sa Stankovićem na klupi bili i veoma uspešni u Ligi Evropa. Nakon što su trijumfom nad Malmeom (1:0) obezbedili plasman u nokaut fazu, u četvrtak su u prvoj utakmici dvomeča plej-ofa, u Francuskoj pobedili Lil 1:0 i u duel sa Partizanom ulaze sa skorom od šest pobeda i jednim remijem otkako je ekipu preuzeo bivši trener Spartaka iz Moskve.

Nakon što je prvi deo sezone završila kao „jesenji prvak“, ekipa Partizana je već nakon svoje prve utakmice posle zimske pauze izgubila prvo mesto na tabeli državnog prvenstva. Crno-beli su na svom terenu odigrali nerešeno protiv Radničkog iz Niša (0:0), uprkos tome što su od 37. minuta igrali sa igračem više.

Posle remija sa Radničkim, postala je ugrožena pozicija trenera Partizana Nenada Stojakovića. Na sednici Upravnog odbora, generalni direktor Danko Lazović predložio je smenu Stojakovića, koji je pobedama nad Radnikom (3:2) i Spartakom iz Subotice (2:1) ipak uspeo da sačuva mesto šefa stručnog štaba crno-belih.

Aktuelna tema pred predstojeći „večiti“ derbi bila je i odluka da se za njega delegira sudija Pavle Ilić. Crno-beli su izrazili svoje nezadovoljstvo tim potezom, smatrajući da im je Ilić svojim odlukama naneo štetu u prošlim mečevima protiv „večitog“ rivala, dok je Crvena zvezda optužila Partizan da vrši pritisak na Ilića i zamolila komesara za suđenje Domenika Mesinu da „poništi odluku o izboru arbitra i odredi bilo kog sudiju kog Partizan želi“.

U prvom ovosezonskom duelu Crvene zvezde i Partizana, crveno-beli su na gostujućem terenu pobedili 2:1, a predstojeći meč biće prilika za crno-bele da upišu svoj prvi trijumf na stadionu „Rajko Mitić“ nakon skoro sedam godina (23. maj 2019. godine).

Trećeplasirana Vojvodina će u subotu od 16 časova u Novom Sadu dočekati Novi Pazar.

Klub iz Novog Sada je drugi deo sezone započeo sa tri uzastopna trijumfa i pobedom u svojoj narednoj utakmici će pokušati da smanji bodovni zaostatak za Partizanom i Crvenom zvezdom i napravi značajan korak u trci za titulu državnog prvaka, koju nije osvojio od 1989. godine.

Vojvodina je treća na tabeli Super lige Srbije sa 49 bodova, četiri manje od drugoplasiranog Partizana i pet manje od prvoplasirane Crvene zvezde, koju je pobedila u oba međusobna duela odigrana u dosadašnjem delu sezone.

Ekipu Novog Pazara, koja zauzima peto mesto na tabeli sa 36 bodova, nedavno je preuzeo nekadašnji trener Vojvodine Nenad Lalatović, zamenivši Vladimira Gaćinovića koji je podneo ostavku zbog zdravstvenih razloga.

Lalatović je uspeo da podigne ekipu nakon ubedljivog poraza od Crvene zvezde (0:5) i upiše trijumf nad OFK Beogradom (2:1) u svojoj prvoj utakmici na poziciji trenera Novog Pazara.

Četvrtoplasirani Železničar iz Pančeva će u subotu od 14 časova na gostujućem terenu u Zaječaru igrati protiv OFK Beograda.

Železničar je drugi deo sezone počeo sa dve vezane pobede, da bi u utakmici prethodnog kola, na svom terenu izgubio od Crvene zvezde 0:3, u duelu u kom je, po rečima trenera Železničara Radomira Kokovića, tim iz Pančeva igrao bez pet standardnih prvotimaca zbog „velikih kadrovskih problema“.

Klub iz Pančeva je četvrti na tabeli sa 37 bodova, dok je OFK Beograd, koji je u drugom delu sezone upisao po jednu pobedu, remi i poraz, deveti sa 29 bodova.

Šestoplasirani Radnički 1923 će u nedelju od 16 časova na gostujućem terenu u Subotici igrati protiv Spartaka.

Klub iz Kragujevca u predstojeći duel ulazi nakon remija protiv Radnika iz Surdulice (0:0), dok je Spartak posle poraza od Partizana ostao na ubedjivom pretposlednjem, 15. mestu na tabeli, sa čak devet bodova manje od Javora koji zauzima 14. poziciju.

Sedmoplasirani Čukarički će u nedelju od 19 časova na gostujućem terenu u Bačkoj Topoli igrati protiv TSC-a.

Klub sa Banovog Brda izgubio je u sve tri svoje utakmice u drugom delu sezone. Najbliži pobedi bio je u meču prethodnog kola protiv Vojvodine, u kom je imao vođstvo 2:0, da bi na kraju izgubio 2:3.

TSC u duel sa Čukaričkim ulazi nakon pobede nad ekipom Mladosti iz Lučana (3:1) i sa 10. pozicije na tabeli.

Osmoplasirani Radnik će u subotu od 14 časova u Surdulici dočekati Napredak iz Kruševca.

Oba kluba i dalje nisu zabeležila trijumf u drugom delu sezone. Radnik u prve tri utakmice nakon zimske pauze ima skor od dva poraza i jednog remija, dok je poslednjeplasirani Napredak izgubio u sva tri svoja meča, nakon čega je ostavku podneo trener Nikola Drinčić.

IMT će u nedelju od 13 časova na gostujućem terenu igrati protiv Radničkog iz Niša, dok će Javor u ponedeljak od 16 časova u Ivanjici dočekati Mladost iz Lučana.

Parovi 24. kola Super lige Srbije:

Subota:

OFK Beograd – Železničar (14.00)

Radnik – Napredak (14.00)

Vojvodina – Novi Pazar (16.00)

Nedelja:

Radnički Niš – IMT (13.00)

Spartak – Radnički 1923 (16.00)

Crvena zvezda – Partizan (17.00)

TSC – Čukarički (19.00)

Ponedeljak:

Javor – Mladost (16.00)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com