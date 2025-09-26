Nastavlja se Super liga, Crvena zvezda dočekuje Radnički 1923, Partizan gostuje OFK Beogradu

Takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije nastavlja se utakmicama 10. kola, u kojem će Crvena zvezda na svom terenu dočekati Radnički 1923, dok će Partizan gostovati OFK Beogradu.

Crvena zvezda će u nedelju od 19 časova na stadionu „Rajko Mitić“ igrati protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca.

Beogradski crveno-beli su pobedili u svih sedam utakmica koje su odigrali u dosadašnjem delu državnog prvenstva, dok je Radnički 1923 odigrao devet mečeva i zabeležio tri pobede, četiri remija i dva poraza.

Zvezda je prva na tabeli, a Radnički 1923 je na petoj poziciji. Ekipa iz Kragujevca će pokušati da nastavi niz od četiri vezana meča bez poraza u Super ligi.

Partizan će u subotu od 18.30 u Zaječaru gostovati OFK Beogradu.

Crno-beli će pokušati da se vrate pobedama u prvenstvu, nakon što su u prošlom kolu na svom terenu poraženi u „večitom derbiju“ od Crvene zvezde 1:2. Partizan je drugi na tabeli sa 19 bodova iz osam odigranih mečeva.

OFK Beograd je u prošlom kolu na gostujućem terenu pobedio Železničar 3:1 i zauzima sedmo mesto na tabeli sa 13 bodova.

Trećeplasirana Vojvodina će u subotu od 19.30 na svom terenu u Novom Sadu dočekati osmoplasirani Železničar iz Pančeva.

Novosadski klub je zabeležio pet pobeda, dva remija i jedan poraz u dosadašnjem delu prvenstva, dok je Železničar upisao tri pobede, tri remija i tri poraza.

Četvrtoplasirani Novi Pazar će u nedelju od 16 časova u Bačkoj Topoli gostovati TSC-u. Novi Pazar će pokušati da nastavi niz od tri meča bez poraza, dok će devetoplasirani TSC pokušati da stigne do četvrte pobede u prvenstvu.

U nedelju od 17 časova Mladost će na svom terenu u Lučanim dočekati Čukarički. Obe ekipe žele da nastave pobednički niz, nakon što su zabeležile pobede u prošlom kolu, Mladost nad Javorom (2:1), a Čukarički nad TSC-om (4:2).

Čukarički je šesti na tabeli sa 13 bodova, a Mladost je na 10. mestu sa tri boda manje.

U ostalim mečevima, Radnik će u Surdulici dočekati IMT, Javor će u Ivanjici ugostiti Radnički iz Niša, dok će Napredak u Subotici gostovati Spartaku.

Parovi 10. kola Super lige Srbije:

Petak:

Radnik – IMT (18.00)

Subota:

Javor – Radnički Niš (17.30)

OFK Beograd – Partizan (18.30)

Vojvodina – Železničar (19.30)

Nedelja:

TSC – Novi Pazar (16.00)

Mladost – Čukarički (17.00)

Spartak – Napredak (17.00)

Crvena zvezda – Radnički 1923 (19.00)

(Beta)

