Nastavlja se Super liga, Crvena zvezda dočekuje Železničar, Partizan gostuje Spartaku

Takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije nastavlja se ovog vikenda utakmicama osmog kola, u kojem će Crvena zvezda na svom terenu dočekati Železničar, dok će Partizan u Subotici gostovati Spartaku.

Crvena zvezda će u nedelju od 17 časova na stadionu „Rajko Mitić“ igrati protiv Železničara iz Pančeva.

Beogradski crveno-beli su pobedili u svih pet utakmica koje su odigrali u dosadašnjem delu državnog prvenstva, dok je Železničar odigrao sedam mečeva i zabeležio tri pobede, tri remija i jedan poraz.

Partizan će u nedelju od 19.30 u Subotici gostovati Spartaku.

Crno-beli su odigrali šest mečeva i sa pet pobeda i jednim remijem zauzimaju prvo mesto na tabeli, ali uz utakmicu više od Crvene zvezde. U prethodnom kolu Partizan je na svom terenu pobedio Radnik 2:0.

Subotičani su na 13. mestu na tabeli sa četiri boda.

Trećeplasirana Vojvodina će u subotu od 20 časova na vom terenu u Novom Sadu dočekati petoplasirani Čukarički.

Novosadski klub je zabeležio četiri pobede i dva remija u dosadašnjem delu prvenstva, Dok je Čukarički upisao tri pobede, jedan remi i dva poraza.

Šestoplasirani OFK Beograd će u subotu od 19.30 u Staroj Pazovi dočekati Novi Pazar. OFK Beograd će pokušati da nastavi niz od tri meča bez poraza, dok će sedmoplasirani Novi Pazar pokušati da prekine niz od dve utakmice bez pobede.

U nedelju od 17 časova TSC će na svom terenu u Bačkoj Topoli dočekati lučansku Mladost. TSC, koji je bez pobede na poslednja četiri meča, zauzima osmo mesto na tabeli sa osam bodova, a Mladost je na 10. poziciji sa sedam poena.

U ostalim mečevima, Javor će u Ivanjici dočekati IMT, Radnik će u Surdulici ugostiti Radnički 1923, dok će niški Radnički dočekati Napredak iz Kruševca.

Parovi osmog kola Super lige Srbije:

Subota:

Javor – IMT (18.00)

Radnik – Radnički 1923 (18.00)

OFK Beograd – Novi Pazar (19.30)

Vojvodina – Čukarički (20.00)

Nedelja:

Radnički Niš – Napredak (15.00)

Crvena zvezda – Železničar (17.00)

TSC – Mladost (17.00)

Spartak – Partizan (19.30)

Napredak – IMT (21.00)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com