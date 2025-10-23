Nastavlja se Super liga, Crvena zvezda gostuje Radničkom, Partizan dočekuje Mladost

Takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije nastavlja se utakmicama 13. kola, u kojem će Crvena zvezda u Nišu gostovati Radničkom, dok će Partizan na svom terenu igrati protiv Mladosti iz Lučana.

Crvena zvezda će u nedelju od 17 časova na stadionu „Čair“ u Nišu igrati protiv Radničkog.

Crveno-beli su pobedili u svih 10 utakmica koje su odigrali u dosadašnjem delu državnog prvenstva, dok je Radnički odigrao 12 mečeva i zabeležio tri pobede, dva remija i sedam poraza.

Zvezda je prva na tabeli, a Radnički je na 14. poziciji. Radnički će pokušati da popravi utisak iz prošlog kola kada je na gostujućem terenu u Subotici poražen od Spartaka 0:2.

Partizan će u petak od 17.30 na svom terenu u Humskoj dočekati Mladost iz Lučana.

Crno-beli će pokušati da nastave niz od tri pobede, nakon što su u poslednja dva kola savladali OFK Beograd (2:0), Vojvodinu (1:0) i TSC (1:0). Partizan je drugi na tabeli sa 28 bodova iz 11 odigranih mečeva.

Mladost je u prošlom kolu na svom terenu pobedila Železničar i zauzima osmo mesto na tabeli sa 14 bodova.

Trećeplasirana Vojvodina će u petak od 16 časova na svom terenu u Kruševcu gostovati Napretku.

Novosadski klub je zabeležio šest pobeda, tri remija i dva poraza u dosadašnjem delu prvenstva, dok je Napredak upisao jednu pobede, četiri remija i sedam poraza, i zauzima poslednje, 16. mesto na tabeli.

Četvrtoplasirani Novi Pazar će u petak od 17.30 na svom terenu dočekati Javor iz Ivanjice. Novi Pazar će pokušati da stigne do šeste pobede u prvenstvu, dok će Javor pokušati da ponovi igru iz prošlog kola, kada je na svom terenu savladao Radnik (3:2).

Novi Pazar je četvrti sa 19 bodova, a Javor je na 10. mestu sa 13 poena.

U subotu od 15 časova časova OFK Beograd će na gostujućem terenu igrati protiv IMT-a. OFK Beograd je vezao dve pobede i zauizama peto mesto sa 19 bodova, a IMT je na 12. poziciji na tabeli sa 13 bodova.

Šestoplasirani Čukarički će u subotu od 18 časova u Pančevu gostovati sedmoplasiranom Železničaru. Čukarički je vezao četiri meča bez poraza i ima 18 bodova, a Železničar je osvojio dva boda manje.

U ostalim mečevima, Radnički 1923 će u Kragujevcu dočekati TSC, dok će subotički Spartak u Surdulici gostovati Radniku.

Parovi 13. kola Super lige Srbije:

Petak:

Napredak – Vojvodina (16.00)

Novi Pazar – Javor (17.30)

Partizan – Mladost (17.30)

Subota:

IMT – OFK Beograd (15.00)

Radnički 1923 – TSC (15.00)

Radnik – Spartak (17.00)

Železničar – Čukarički (18.00)

Nedelja:

Radnički Niš – Crvena zvezda (17.00)

(Beta)

