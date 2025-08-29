Nastavlja se Super liga, Crvena zvezda igra u Novom Pazaru, Partizan dočekuje Radnik

Utakmicama sedmog kola nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije, Crvena zvezda će igrati na gostujućem terenu u Novom Pazaru, dok će Partizan dočekati Radnik iz Surdulice.

Crvena zvezda će u nedelju od 19.30 na gostujućem terenu igrati protiv Novog Pazara.

Beogradski crveno-beli su pobedili u sve četiri utakmice koje su odigrali u dosadašnjem delu državnog prvenstva, dok je Novi Pazar neporažen na svoja tri poslednja meča (remi i dve pobede).

Oba kluba su ove sezone igrali u kvalifikacijama za međunarodna takmičenja. Crvena zvezda će igrati u Ligi Evropa nakon eliminacije u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona, dok je Novi Pazar u dvomeču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija izgubio od poljske Jagjelonije.

Partizan će u subotu od 19.30 u Beogradu dočekati Radnik iz Surdulice.

Beogradski crno-beli su sezonu u Super ligi Srbije započeli sa četiri uzastopne pobede a u prošlom kolu su odigrali nerešeno protiv Radničkog iz Niša, dok Radnik zauzima 13. mesto na tabeli sa četiri boda i četiri zabeležena poraza u prvih šest kola.

Drugoplasirana Vojvodina će u subotu od 21 čas na gostujućem terenu u Lučanima igrati protiv Mladosti.

Novosadski klub je zabeležio četiri pobede i jedan remi u dosadašnjem delu državnog prvenstva, dok se Mladost nalazi na 10. mestu sa šest bodova i samo jednom pobedom.

Četvrtoplasirani Železničar iz Pančeva će u nedelju od 21 čas dočekati subotički Spartak.

Železničar je pobedio u svoje tri poslednje utakmice, dok Spartak zauzima 12. mesto na tabeli sa pet uzastopnih mečeva bez pobede.

Petoplasirani Čukarički će večeras od 21 čas u Beogradu dočekati OFK Beograd.

Čukarički je osvojio 10 bodova u svojih prvih pet utakmica, dok je OFK Beograd nakon dva vezana poraza na početku sezone uspeo da osvoji sedam bodova na svoja poslednja četiri meča i zauzme osmo mesto na tabeli.

TSC će u subotu od 19 časova u Bačkoj Topoli dočekati Javor, dok će IMT u nedelju od 21 čas na gostujućem terenu igrati protiv kruševačkog Napretka.

U preostaloj utakmici sedmog kola, Radnički iz Kragujevca će u nedelju od 21 čas dočekati Radnički iz Niša.

Parovi sedmog kola Super lige Srbije:

Petak:

Čukarički – OFK Beograd (21.00)

Subota:

TSC – Javor (19.00)

Partizan – Radnik (19.30)

Mladost – Vojvodina (21.00)

Nedelja:

Novi Pazar – Crvena zvezda (19.30)

Železničar – Spartak (21.00)

Radnički Kragujevac – Radnički Niš (21.00)

Napredak – IMT (21.00)

(Beta)

