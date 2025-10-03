Nastavlja se Super liga, Crvena zvezda u Kruševcu protiv Napretka, Partizan dočekuje Vojvodinu

Utakmicama 11. kola nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije, Crvena zvezda će igrati na gostujućem terenu u Kruševcu protiv Napretka, dok će Partizan dočekati Vojvodinu.

Crvena zvezda će u nedelju od 19 časova u Kruševcu igrati protiv Napretka.

Beogradski crveno-beli, aktuelni prvaci Super lige Srbije, su jedina ekipa koja je zabeležila sve pobede u dosadašnjem delu državnog prvenstva, dok se Napredak, nakon poraza u svoje poslednje tri utakmice, nalazi na poslednjem mestu na tabeli.

Crvena zvezda je, nakon osam odigranih mečeva u dosadašnjem delu prvenstva, prva na tabeli sa 24 boda, dva više i utakmicom manje od drugoplasiranog Partizana, dok Napredak zauzima poslednje, 16. mesto sa sedam bodova iz 10 mečeva.

Partizan će u subotu od 20.30 u Beogradu dočekati trećeplasiranu Vojvodinu.

Crno-beli su jedini poraz u dosadašnjem delu prvenstva zabeležili u „večitom“ derbiju protiv Crvene zvezde (1:2), nakon čega su uspeli da se podignu i pobede OFK Beograd (2:0) u utakmici prošlog kola.

Vojvodina je nakon što je započela sezonu sa tri uzastopna trijumfa i sedam vezanih mečeva bez poraza, ostala bez pobede na svoja poslednja dva meča. Prvo je protiv Novog Pazara doživela svoj prvi poraz u sezoni (0:1), da bi u utakmici prošlog kola odigrala nerešeno protiv Železničara iz Pančeva (1:1).

Oba kluba su odigrala po devet mečeva u dosadašnjem delu prvenstva. Partizan je drugi sa 22 boda, dok je Vojvodina treća sa 18 bodova.

Pre i tokom utakmice između Partizana i Vojvodine biće održana proslava 80. rođendana beogradskih crno-belih. Ulaz na utakmicu biće besplatan, a 90 minuta pre njenog početka će na stadionu Partizana biti održan koncert bendova Grupa JNA i Blicaj.

Četvrtoplasirani Novi Pazar će u subotu od 16.30 dočekati Mladost iz Lučana.

Novi Pazar je u prošlom kolu izgubio od TSC-a (0:1), dok je Mladost neporažena na svoja poslednja dva meča (remi i pobeda).

Oba kluba su odigrala po 10 utakmica. Novi Pazar je četvrti sa 15 bodova, dok Mladost zauzima 10. mesto sa 11 bodova.

Petoplasirani Čukarički će u nedelju od 15.30 u Beogradu dočekati Javor.

Nakon što je u četiri uzastopne utakmice Super lige Srbije, odigrane između 9. avgusta i 13. septembra, zabeležio tri poraza, Čukarički je uspeo da ostane neporažen na svoja poslednja dva meča (remi i pobeda).

Javor je nakon četiri uzastopna remija, koja je nanizao od četvrtog do sedmog kola, uspeo da protiv IMT-a (2:0) ostvari svoju prvu pobedu u sezoni. Kolo nakon trijumfa nad IMT-om, klub iz Ivanjice je izgubio od Mladosti, dok u utakmicu protiv Čukaričkog ulazi nakon pobede protiv Radničkog iz Niša u meču prošlog kola.

Oba kluba su odigrala po devet utakmica. Čukarički je peti sa 14 bodova, dok Javor zauzima 11. mesto sa 10 bodova.

Šestoplasirani TSC će u subotu od 18.30 na gostujućem terenu u Pančevu igrati protiv Železničara.

Klub iz Bačke Topole je zabeležio dve pobede u svoje poslednje tri utakmice, i u duel protiv Železničara ulazi nakon trijumfa nad Novim Pazarom u prošlom kolu, dok klub iz Pančeva nije uspeo da zabeleži pobedu na svoja poslednja četiri meča (po dva remija i poraza).

Oba kluba su odigrala po 10 utakmica. TSC je šesti sa 14 bodova, dok je Železničar osmi sa 13 bodova.

Sedmoplasirani Radnički iz Kragujevca će u subotu od 17.30 dočekati OFK Beograd.

Radnički i OFK Beograd su u prošlom kolu igrali protiv „večitih“ rivala. Klub iz Kragujevca je u meču protiv Crvene zvezde imao vođstvo do 90. minuta, nakon čega su beogradski crveno-beli uspeli da postignu dva gola i pobede 2:1, dok je OFK Beograd u Zaječaru izgubio od Partizana 0:2.

Oba kluba su odigrala po 10 utakmica i imaju po 13 bodova. Radnički je sedmi na tabeli, dok je OFK Beograd deveti.

U preostalim mečevima 11. kola, Radnički iz Niša će večeras od 18 časova dočekati surdulički Radnik, dok će IMT u nedelju od 17 časova u Loznici biti domaćin protiv Spartaka iz Subotice.

Parovi 11. kola Super lige Srbije:

Petak:

Radnički Niš – Radnik (18.00)

Subota:

Novi Pazar – Mladost (16.30)

Radnički Kragujevac – OFK Beograd (17.30)

Železničar – TSC (18.30)

Partizan – Vojvodina (20.30)

Nedelja:

Čukarički – Javor (15.30)

IMT – Spartak (17.00)

Napredak – Crvena zvezda (19.00)

