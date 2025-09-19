Nastavlja se Super liga, Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u 177. večitom derbiju

Utakmicama devetog kola nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije, a u centru pažnje je 177. „večiti“ derbi, u kom će Partizan dočekati Crvenu zvezdu.

Prvi ovosezonski duel dva najtrofejnija srpska kluba na programu je u subotu od 19 časova na stadionu Partizana.

Crno-beli su prvi na tabeli sa 19 bodova iz sedam utakmica, dok je Crvena zvezda druga sa 18 bodova iz šest mečeva, što znači da bi crveno-beli pobedom u predstojećem duelu zauzeli vodeću poziciju na tabeli Super lige Srbije, čiji su aktuelni šampioni.

Crvena zvezda i Partizan su i dve najbolje ofanzivne ekipe u dosadašnjem delu državnog prvenstva. Crveno-beli su do sada postigli ukupno 28 golova, od kojih su polovinu zabeležili na utakmicama protiv OFK Beograda i Železničara iz Pančeva (pobede od po 7:1), dok su crno-beli upisali 24 pogotka.

Partizan je na poslednjih 17 „večitih“ derbija zabeležio samo jednu pobedu, i to u decembru 2023. godine kad su golove u trijumfu 2:1 postigli Bibras Natho i Mateus Saldanja. Crno-beli su svoju poslednju pobedu u „večitim“ derbijima pre toga upisali tek u junu 2020. godine, a od tad je Crvena zvezda u međusobnim duelima pobedila devet puta (od toga jednom nakon boljeg izvođenja penala u finalu Kupa Srbije), uz sedam remija.

Ukoliko Partizan i Crvena zvezda odigraju nerešeno, trećeplasirana Vojvodina će imati priliku da se pobedom nad Novim Pazarom izjednači po broju bodova sa crno-belima.

Vojvodina će u subotu od 17.30 na gostujućem terenu igrati protiv Novog Pazara.

Klub iz Novog Sada je, uz Partizan i Crvenu zvezdu, jedini neporažen tim u dosadašnjem delu Super lige Srbije sa 17 bodova iz sedam utakmica, dok je Novi Pazar peti sa 11 bodova iz sedam mečeva.

Četvrtoplasirani Železničar iz Pančeva će u subotu od 19.30 dočekati OFK Beograd.

Železničar je pre poraza u prethodnom kolu od Crvene zvezde (1:7) vezao šest uzastopnih utakmica bez poraza i ima 12 bodova iz osam mečeva, dok je OFK Beograd osmi sa 10 bodova iz takođe osam utakmica.

OFK Beograd je nakon lošeg početka sezone uspeo da napravi niz od tri meča bez poraza, pre nego što je u prošlom kolu izgubio od Novog Pazara (0:2).

Šestoplasirani TSC će u nedelju od 18 časova na gostujućem terenu u Beogradu igrati protiv Čukaričkog.

Klub iz Bačke Topole u ovaj duel ulazi nakon pobede u duelu protiv lučanske Mladosti (1:0) u prethodnom kolu, dok je Čukarički porazom od Vojvodine (1:3) u svojoj prošloj utakmici zabeležio svoj treći poraz u poslednja četiri meča.

TSC je šesti na tabeli sa 11 bodova iz osam utakmica, dok je Čukarički sedmi sa 10 bodova i utakmicom manje.

Oba kluba su se prethodnih dana pojačala nekadašnjim reprezentativcima Srbije. TSC je doveo bivšeg levog beka Partizana Slobodana Uroševića, dok se u Čukarički vratio Srđan Mijailović, koji je od 2022. do 2024. godine bio član Crvene zvezde.

Radnički iz Kragujevca će u subotu od 15 časova dočekati Spartak iz Subotice, dok će Radnički iz Niša u nedelju od 17 časova na gostujućem terenu u Loznici igrati protiv IMT-a.

U preostalim duelima devetog kola, Napredak će danas od 19 časova u Kruševcu dočekati Radnik iz Surdulice, dok će Mladost u nedelju od 18.45 u Lučanima biti domaćin protiv Javora.

Svi parovi devetog kola Super lige Srbije:

Petak:

Napredak – Radnik (19.00)

Subota:

Radnički Kragujevac – Spartak (15.00)

Novi Pazar – Vojvodina (17.30)

Partizan – Crvena zvezda (19.00)

Železničar – OFK Beograd (19.30)

Nedelja:

IMT – Radnički Niš (17.00)

Čukarički – TSC (18.00)

Mladost – Javor (18.45)

(Beta)

