Nastavlja se Super liga, Partizan dočekuje Napredak, Crvena zvezda gostuje TSC-u

Posle pobede protiv Radničkog 1923 u prošlom kolu, fudbaleri Partizana su preuzeli prvo mesto na tabeli domaćeg šampionata i svakako će želeti da tu ostanu i posle duela sa Napretkom koji je zakazan za subotu od 18.30 na stadionu Partizana u Humskoj.

Crno-beli su prvi na tabeli sa 43 boda i imaju dva više od drugoplasirane Crvene zvezde, dok je Napredak na poslednjem, 16. mestu sa 12 bodova.

Drugoplasirana Crvena zvezda, koja je u prošlom kolu na svom terenu poražena od Vojvodine, će u ponedeljak od 19.30 u Bačkoj Topoli gostovati TSC-u. TSC je na 11. mestu na tabeli sa 20 bodova i pokušaće da ponovi partiju iz prošlog kola, kada je na gostujućem terenu u Subotici pobedio Spartak.

Vojvodina će u subotu od 16.30 na svom terenu dočekati OFK Beograd. Vojvodina je treća na tabeli sa 36 bodova, a OFK Beograd je na osmoj poziciji sa 24 poena.

Pored duela Partizana i Napretka, odnosno Vojvodine i OFK Beograda, u subotu se igraju još tri utakmice. Od 13.00 će šestoplasirani Čukarički ugostiti sedmi tim lige Radnik, Radnički 1923 će od 14.00 na svom terenu u Kragujevcu dočekati Javor, dok će od 18.00 snage odmeriti Železničar i IMT.

Za nedelju su zakazane dve utakmice – od 13.00 na teren u Lučanima izlaze Mladost i subotički Spartak, dok će od 17.00 u Novom Pazaru snage odmeriti Novi Pazar i Radnički iz Niša.

Parovi 19. kola Super lige Srbije:

Subota:

Čukarički – Radnik (13.00)

Radnički 1923 – Javor (14.00)

Vojvodina – OFK Beograd (16.30)

Železničar – IMT (18.00)

Partizan – Napredak (18.30)

Nedelja:

Mladost – Spartak (13.00)

Novi Pazar – Ranički Niš (17.00)

Ponedeljak:

TSC – Crvena zvezda (19.30)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com