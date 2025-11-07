Nastavlja se Super liga, Partizan dočekuje Novi Pazar, Zvezda u Subotici protiv Spartaka

Utakmicama 15. kola nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije, Partizan će dočekati Novi Pazar, dok će Crvena zvezda igrati u Subotici protiv Spartaka.

Partizan će u nedelju od 18.30 u Beogradu dočekati Novi Pazar.

Nakon poraza od Mačve u Kupu Srbije i Čukaričkog u utakmici 14. kola, posle kojih je usledila smena trenera Srđana Blagojevića, crno-beli su pobedom nad Javorom (3:2), u zaostalom meču drugog kola, preuzeli prvo mesto na tabeli Super lige Srbije.

Nakon mučenja da zabeleži trijumf u periodu od 24. septembra do 24. oktobra (po dva poraza i remija, i jedna pobeda u Super ligi Srbije), Novi Pazar u meč protiv Partizana ulazi nakon pobede nad Železničarom iz Pančeva (1:0) u prethodnom kolu.

Partizan je prvi na tabeli sa 34 boda, dva više i utakmicom više od drugoplasirane Crvene zvezde, dok je Novi Pazar četvrti sa 22 boda.

Crvena zvezda će u nedelju od 16 časova, na gostujućem terenu u Subotici, igrati protiv Spartaka.

Crveno-beli nisu uspeli da zabeleže pobedu ni u jednoj od svoje poslednje tri utakmice u Super ligi Srbije (remiji protiv Radničkog iz Niša i Radnika, i poraz od Vojvodine), dok Spartak u duel ulazi nakon remija u meču protiv Javora (1:1) u 14. kolu i pobede nad Mokrom Gorom (2:0) u šesnaestini finala Kupa Srbije.

Crvena zvezda je druga na tabeli sa 32 boda, dok Spartak zauzima pretposlednje, 15. mesto sa 13 bodova.

Trećeplasirana Vojvodina će u subotu od 19 časova, na gostujućem terenu igrati protiv Radničkog iz Niša.

Oba kluba su nedavno uspela da „otkinu“ bodove Crvenoj zvezdi. Vojvodina je nakon pobede nad beogradskim crveno-belima (3:2) izgubila od IMT-a (1:3) u utakmici prošlog kola, dok je Radnički nakon remija protiv Zvezde (0:0) pobedio OFK Beograd (1:0) u meču prethodnog kola.

Vojvodina je treća na tabeli sa 27 bodova, dok Radnički iz Niša zauzima 11. mesto sa 15 bodova.

Šestoplasirani OFK Beograd će u subotu od 14 časova, na gostujućem terenu u Surdulici, igrati protiv Radnika.

OFK Beograd u taj meč ulazi nakon tri uzastopne utakmice bez pobede (remi i poraz u Super ligi Srbije, i poraz nakon penala u Kupu Srbije), dok je Radnik u meču prethodnog kola odigrao nerešeno protiv Crvene zvezde (1:1).

OFK Beograd je šesti na tabeli sa 20 bodova, dok Radnik zauzima 13. mesto sa 14 bodova.

Sedmoplasirani Železničar će u nedelju od 14 časova, na svom terenu u Pančevu, dočekati osmoplasirani Javor iz Ivanjice.

Oba kluba su izgubila u svojim poslednjim utakmicama, Železničar od Novog Pazara, a Javor od Partizana.

Železničar je sedmi na tabeli sa 19 bodova, dok je Javor osmi sa 17 bodova.

Napredak će u subotu od 18 časova u Kruševcu dočekati Mladost iz Lučana, dok će IMT u nedelju od 17 časova u Loznici biti domaćin protiv TSC-a.

Utakmica između Radničkog 1923 i Čukaričkog, koja je bila na programu za subotu od 16 časova, odložena je zbog nedavne smrti trenera kluba iz Kragujevca Mladena Žižovića.

Nakon mečeva 15. kola sledi reprezentativna pauza.

Parovi 15. kola Super lige Srbije:

Subota:

Radnik – OFK Beograd (14.00)

Napredak – Mladost (18.00)

Radnički Niš – Vojvodina (19.00)

Nedelja:

Železničar – Javor (14.00)

Spartak – Crvena zvezda (16.00)

IMT – TSC (17.00)

Partizan – Novi Pazar (18.30)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com