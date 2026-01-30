Nastavlja se Super liga, Partizan dočekuje Radnički iz Niša, Zvezda igra protiv Čukaričkog

Utakmicama 21. kola, posle zimske pauze, za vikend se nastavlja takmičenje u fudbalskoj ligi Srbije, vodeći Partizan dočekuje Radnički iz Niša, a Crvena zvezda na gostujućem terenu igra protiv Čukaričkog.

Jesenji šampion Partizan u subotu od 15 časova igra na svom terenu protiv Radničkog iz Niša i želi pobedu kako bi zadržao vodeću poziciju. Crno-beli su jesenji deo sezone završili sa 46 bodova, bodom više od Zvezde.

Radnički, takođe, mora da ostvari dobar rezultat kako bi se izvukao iz opasne zone, pošto je 14. sa 19 bodova.

Fudbaleri Crvene zvezde igraju u nedelju od 15 časova na gostujućem terenu protiv Čukaričkog i treba im pobeda kako bi zadržali korak za „večitim“ rivalom. Zvezda u utakmicu ulazi posle sinoćnjeg remija protiv Selte 1:1, posle kojeg se plasirala u plej-of Lige Evropa.

Čukarički je šesti sa 30 bodova.

Trećeplasirana Vojvodina igra u nedelju od 15 časova u Bačkoj Topoli protiv TSC-a za nastavak serije od četiri utakmice bez poraza. Novosadska ekipa ima 40 bodova, a TSC ima 24 boda na 11. mestu.

Dobru poziciju pokušaće da zadrži i četvrtoplasirani Novi Pazar, koji u nedelju od 14.30 dočekuje Spartak. Novi Pazar je u prošlom kolu poražen i prekinuo je dobar niz, ali je i dalje četvrti sa 32 boda.

Spartaku je neophodna pobeda kako bi prekinuo niz od osam utakmica bez pobede i počeo da popravlja plasman, pošto je pretposlednji sa 15 bodova.

Fudbaleri Radnika igraju u subotu od 17 časova u Pančevu protiv Železničara i pokušaće da nastave niz od sedam utakmica bez poraza. Ekipe dele tri boda, Železničar je peti na tabeli sa 31 bodom, a Radnik je sedmi sa 28.

Niz od tri utakmice bez poraza fudbaleri Radničkog iz Kragujevca pokušaće da nastave u subotu od 13 časova na svom terenu protiv IMT-a, a Mladost će u nedelju od 13 časova u Lučanima dočekati OFK Beograd sa ciljem da prekine niz od četiri utakmice bez pobede.

U duelu ekipa u donjem delu tabele, poslednjeplasirani Napredak igra u subotu od 13 časova na svom terenu u Kruševcu protiv Javora. Napredak ima 12 bodova, a Javor, koji će pokušati da prekine niz od četiri utakmice bez pobede, ima 21 bod na 13. mestu.

Utakmice 21. kola Super lige Srbije:

Subota:

Napredak – Javor (13.00)

Radnički 1923 – IMT (13.00)

Partizan – Radnički Niš (15.00)

Železničar – Radnik (17.00)

Nedelja:

Mladost – OFK Beograd (13.00)

Novi Pazar – Spartak (14.30)

Čukarički – Crvena zvezda (15.00)

TSC – Vojvodina (15.00)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com