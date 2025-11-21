Nastavlja se Super liga, Partizan dočekuje Železničar, Zvezda igra u Ivanjici

Utakmicama 16. kola, posle dvonedeljne pauze zbog obaveza reprezentacija, nastavlja se takmičenje u Super ligi Srbije, fudbaleri Partizana dočekuju Železničar, a Crvena zvezda igra protiv Javora u Ivanjici.

Prva utakmica igra se danas od 15 časova na Gradskom stadionu u Surdulici, gde Radnik dočekuje Vojvodinu. Domaći će pokušati da nastave niz od tri utakmice bez poraza, a trećeplasirana novosadska ekipa želi dobar rezultat kako bi zadržala korak sa beogradskim „večitim“ rivalima.

Fudbaleri Partizana igraju u subotu od 18.30 na svom terenu protiv Železničara iz Pančeva i žele pobedu kako bi ostali na vrhu tabele. Crno-beli su prvi sa 37 bodova i imaju dva boda više i utakmicu više od drugoplasirane Crvene zvezde.

Takođe i Železničar bi dobrim rezultatom ostao u gornjem delu tabele, pošto je četvrti sa 22 boda, koliko ima i Novi Pazar, koji u nedelju od 16.30 igra u Kragujevcu protiv Radničkog.

Fudbaleri Crvene zvezde igraju u nedelju od 16 časova u Ivanjici protiv Javora i žele da naprave niz pobeda kako bi ostali uz Partizan. Crveno-beli su u prošlom kolu pobedili Spartak (3:2) i prekinuli niz od tri utakmice bez pobede u ligi.

Javor je vezao dva poraza, u poslednje tri utakmice je bez pobede i zauzima 10. mesto na tabeli sa 17 bodova.

Fudbaleri Napretka dočekuju u subotu od 17 časova Čukarički i pokušaće da prekinu niz loših rezultata. Ekipa iz Kruševca ima samo jednu pobedu i poslednja je sa osam bodova, dok je Čukarički šesti sa 21 bodom.

Prekid lošeg niza traži i TSC, koji u nedelju od 14 časova igra na Čairu protiv Radničkog iz Niša. Klub iz Bačke Topole je u poslednjih pet prvenstvenih utakmica osvojio dva boda i to u poslednja dva duela i ima 16 bodova na 13. mestu. Radnički je takođe u donjem delu tabele, ima bod manje na 14. mestu.

Fudbaleri IMT-a u nedelju od 13 časova u Loznici dočekuju Mladost i pokušaće da nastave niz od tri utakmice bez poraza, a u duelu ekipa koje su u tri poslednje utakmice osvojile po bod, Spartak u subotu od 19.30 dočekuje OFK Beograd.

Parovi 16. kola Super lige:

Radnik – Vojvodina (15.00)

Subota:

Napredak – Čukarički (17.00)

Partizan – Železničar (18.30)

Spartak – OFK Beograd (19.30)

Nedelja:

IMT – Mladost (13.00)

Radnički Niš – TSC (14.00)

Javor – Crvena zvezda (16.00)

Radnički 1923 – Novi Pazar (16.30)

(Beta)

