Nastavlja se Super liga, Partizan u Nišu gostuje Radničkom

Utakmicama šestog kola nastavlja se takmičenje u Super ligi Srbije, fudbaleri Partizana igraju u Nišu protiv Radničkog, dok je susret Crvene zvezde i Čukaričkog odložen zbog obaveza crveno-belih u Evropi.

Duel Crvene zvezde i Čukaričkog, koji je trebalo da se odigra u subotu od 17 časova na stadionu „Rajko Mitić“, je odložen zbog obaveza crveno-belih u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Večeras od 19 časova Javor u Ivanjici dočekuje Napredak i pokušaće da stigne do prve pobede u sezoni. I gosti iz Kruševca pokušaće da ostvare prvu pobedu, nakon što su na startu prvenstva zabeležili tri remija i dva poraza i zauzimaju 15. mesto na tabeli. Javor je 16. sa bodom manje i utakmicom manje odigranom.

U subotu od 21 čas u vojvođanskom derbiju Vojvodina će u Novom Sadu dočekati TSC. Vojvodina je dobro startovala sezonu sa tri vezane pobede, a u poslednjem kolu je remizirala sa Javorom na svom terenu. Novosađani imaju 10 bodova posle četiri odigrana meča i zauzimaju treće mesto na tabeli.

TSC će pokušati da prekine niz od dva vezana poraza i zabeleži treću pobedu u prvenstvu. Ekipa iz Bačke Topole posle pet odigranih mečeva ima sedam bodova i zauzima sedmo mesto na tabeli.

Fudbaleri Partizana igraju u nedelju od 19.30 u Nišu protiv Radničkog i žele petu uzastopnu pobedu u ligi. Crno-beli u duel u Nišu ulaze sa maksimalne četiri pobede na startu prvenstva i nalaze se na deobi prvog mesta sa Crvenom zvezdom.

Radnički je 10. na tabeli sa četiri boda, a u poslednja dva kola upisao je dva poraza.

Fudbaleri Novog Pazara u nedelju od 20 časova u Subotici gostuju Spartaku i pokušaće da nastave niz od dve vezane pobede, dok će Subotičani pokušate da posle četiri kola bez pobede upišu tri boda.

Novi Pazar je šesti sa sedam bodova, a Spartak je na 11. mestu sa četiri poena.

U ostalim utakmicama OFK Beograd u subotu od 19 časova u Staroj Pazovi dočekuje lučansku Mladost, Radnik u nedelju od 19 časova u Surdulici dočekuje Železničar, a IMT od 19.15 u nedelju u Beogradu igra protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca.

Parovi šestog kola Super lige:

Petak:

Javor – Napredak (19.00)

Subota:

OFK Beograd – Mladost (19.00)

Vojvodina – TSC (21.00)

Nedelja:

Radnik – Železničar (19.00)

IMT – Radnički 1923 (19.15)

Radnički Niš – Partizan (19.30)

Spartak – Novi Pazar (20.00)

