Nastavlja se Super liga, Partizan u Nišu gostuje Radničkom

Utakmicama šestog kola nastavlja se takmičenje u Super ligi Srbije, fudbaleri Partizana igraju u Nišu protiv Radničkog, dok je susret Crvene zvezde i Čukaričkog odložen zbog obaveza crveno-belih u Evropi.
Duel Crvene zvezde i Čukaričkog, koji je trebalo da se odigra u subotu od 17 časova na stadionu „Rajko Mitić“, je odložen zbog obaveza crveno-belih u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Večeras od 19 časova Javor u Ivanjici dočekuje Napredak i pokušaće da stigne do prve pobede u sezoni. I gosti iz Kruševca pokušaće da ostvare prvu pobedu, nakon što su na startu prvenstva zabeležili tri remija i dva poraza i zauzimaju 15. mesto na tabeli. Javor je 16. sa bodom manje i utakmicom manje odigranom.
U subotu od 21 čas u vojvođanskom derbiju Vojvodina će u Novom Sadu dočekati TSC. Vojvodina je dobro startovala sezonu sa tri vezane pobede, a u poslednjem kolu je remizirala sa Javorom na svom terenu. Novosađani imaju 10 bodova posle četiri odigrana meča i zauzimaju treće mesto na tabeli.
TSC će pokušati da prekine niz od dva vezana poraza i zabeleži treću pobedu u prvenstvu. Ekipa iz Bačke Topole posle pet odigranih mečeva ima sedam bodova i zauzima sedmo mesto na tabeli.
Fudbaleri Partizana igraju u nedelju od 19.30 u Nišu protiv Radničkog i žele petu uzastopnu pobedu u ligi. Crno-beli u duel u Nišu ulaze sa maksimalne četiri pobede na startu prvenstva i nalaze se na deobi prvog mesta sa Crvenom zvezdom.
Radnički je 10. na tabeli sa četiri boda, a u poslednja dva kola upisao je dva poraza.
Fudbaleri Novog Pazara u nedelju od 20 časova u Subotici gostuju Spartaku i pokušaće da nastave niz od dve vezane pobede, dok će Subotičani pokušate da posle četiri kola bez pobede upišu tri boda.
Novi Pazar je šesti sa sedam bodova, a Spartak je na 11. mestu sa četiri poena.
U ostalim utakmicama OFK Beograd u subotu od 19 časova u Staroj Pazovi dočekuje lučansku Mladost, Radnik u nedelju od 19 časova u Surdulici dočekuje Železničar, a IMT od 19.15 u nedelju u Beogradu igra protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca.
Parovi šestog kola Super lige:
Petak:
Javor – Napredak (19.00)
Subota:
OFK Beograd – Mladost (19.00)
Vojvodina – TSC (21.00)
Nedelja:
Radnik – Železničar (19.00)
IMT – Radnički 1923 (19.15)
Radnički Niš – Partizan (19.30)
Spartak – Novi Pazar (20.00)
(Beta)
