Nastavlja se Super liga, Zvezda čeka niški Radnički, Partizan u Lučanima

Utakmicama 28. kola od danas do nedelje nastavlja se takmičenje u Super ligi Srbije - fudbaleri Crvene zvezde će dočekati Radnički iz Niša, dok će Partizan gostovati Mladosti.

Lider šampionata, ekipa Crvene zvezde dočekaće sutra od 16.00 niški Radnički i pokušaće da nastavi seriju pobeda. Crveno-beli su prvi na tabeli sa 66 bodova, dok je tim sa Čaira na devetoj poziciji sa 33 boda.

Sutra će na teren i fudbaleri Partizana, koji imaju deset bodova manje od najvećeg rivala, kada će od 18.30 gostovati Mladosti. Crno-beli su u prošlom kolu prekinuli niz od tri uzastopna poraza i svakako će ciljati novi trijumf u Lačanima protiv ekipe koja je trenutno 14. na tabeli sa 27 bodova.

Ovo kolo domaćeg šampionata počinje danas u 17.00 duelom Spartaka i Radnika u Subotici. Radnik je šesti tim lige sa 35 bodova, dok je Spartak pretposlednji sa 21 bodom.

Osim utakmica Zvezde i Partizana, sutra su na programu još dve utakmice – Javor će od 14.00 dočekati četvoroplasirani Novi Pazar, dok će od 17.00 trećeplasirana Vojvodina ugostiti Napredak.

U nedelju će se odigrati još tri utakmice, a program od 14.00 otvaraju fudbaleri OFK Beograda i IMT-a. Sat kasnije na teren će izaći TSC i Radnički 1923, dok je poslednji meč 28. kola zakazan za 16.00 kada će Čukarički dočekati Železničar.

Parovi 28. kola Super lige Srbije:

Danas:

Spartak – Radnik (17.00)

Subota:

Javor – Novi Pazar (14.00)

Crvena zvezda – Radnički Niš (16.00)

Vojvodina – Napredak (17.00)

Mladost – Partizan (18.30)

Nedelja:

OFK Beograd – IMT (14.00)

TSC – Radnički 1923 (15.00)

Čukarički – Železničar (16.00)

(Beta)

