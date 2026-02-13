Nastavlja se Super liga, Zvezda gostuje Železničaru, a Partizan dočekuje Spartak

Od subote do ponedeljka na programu su utakmice 23. kola Super lige Srbije u kojem će fudbaleri Crvene zvezde gostovati Železničaru, a ekipa Partizana dočekati Spartak.

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu od 17.00 u Pančevu gostovati Železničaru i pokušaće da naprave dobru uvertiru pred duel sa Lilom u Ligi Evropa, ali i pred predstojeći „večiti“ derbi sa Partizanom.

Zvezda je prva na tabeli domaćeg šampionata i ima 51 bod, bod više od drugoplasiranog Partizana, dok je Železničar četvrti tim lige sa 37 osvojenih bodova.

Dva sata ranije na teren će i crno-beli koji će u Humskoj dočekati Partizan sa željom da upišu novu pobedu i ostanu u trci za crveno-belima. Partizan je drugi na tabeli sa 50 bodova, dok je subotički tim pretposlednji sa 16 bodova.

U subotu su na programu još dve utakmice – od 13.00 će poslednjeplasirani Napredak će dočekati Radnički iz Niša koji je 14. na tabeli, dok će šestoplasirani Čukarički ugostiti Vojvodinu koja je treća na tabeli Super lige Srbije.

U nedelju će se od 14.00 sastati ekipe Radničkog 1932 i Radnika, koje deli dva boda, odnosno Novi Pazar i OFK Beograd, peti i osmi tim lige.

Fudbaleri Mladosti će u nedelju od 17.00 dočekati TSC, dok će u istom terminu u ponedeljak poslednji meč 23. kola odigrati IMT i Javor, koji su do sada sakupili po 25 bodova.

Raspored utakmica 23. kola Super lige Srbije:

Subota:

Napredak – Radnički Niš (13.00)

Partizan – Spartak (15.00)

Železničar – Crvena Zvezda (17.00)

Čukarički – Vojvodina (17.00)

Nedelja:

Radnički 1923 – Radnik (14.00)

Novi Pazar – OFK Beograd (14.00)

Mladost – TSC (17.00)

Ponedeljak:

IMT – Javor (17.00)

(Beta)

