Nastavlja se Super liga Zvezda igra u Lučanima, Partizan dočekuje IMT

Utakmicama petog kola nastavlja se takmičenje u Super ligi Srbije, fudbaleri Crvene zvezde igraju u Lučanima protiv Mladosti, a Partizan dočekuje IMT.

Fudbaleri Zvezde igraju večeras od 20 časova u Lučanima protiv Mladosti i žele da pobede kako bi nastavili dobar niz i na najbolji način dočekali prvu utakmicu plej-ofa za Ligu šampiona protiv kiparskog Pafosa, u utorak.

Crveno-beli imaju devet bodova iz tri utakmice u Super ligi, a Mladost je sedma sa pet bodova iz četiri meča.

Večeras od 20 časova Čukarički će kao domaćin u Pančevu igrati protiv Spartaka i pokušaće da prekine niz od dve utakmice bez pobede. Beogradska ekipa je peta na tabeli sa sedam bodova, a ekipa iz Subotice, koja je bez pobede u tri poslednja meča, ima četiri boda na 11. mestu.

Fudbaleri Partizana igraju u nedelju od 19.30 protiv IMT-a i takođe žele četvrtu uzastopnu pobedu u ligi. Crno-beli u duel ulaze posle sinoćnje pobede u Edinburgu 3:2, ali eliminacije od Hibernijana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

IMT je 12. na tabeli sa četiri boda.

Osim beogradskih „večitih“ rivala maksimalan skor u ligi ima još Vojvodina, koja u subotu od 20 časova na stadionu „Karađorđe“ dočekuje Javor. Novosadska ekipa je treća na tabeli da devet bodova, a Javor je poslednji sa jednim bodom.

U duelu dve ekipe koje nemaju pobedu na početku prvenstva, fudbaleri Radničkog 1923 igraju u nedelju od 19 časova na svom terenu u Kragujevcu protiv Napretka.

Obe ekipe imaju po dva boda, Radnički iz tri, a Napredak iz četiri utakmice i zauzimaju 14. odnosno 15. mesto.

U ostalim utakmicama TSC u nedelju od 19 časova igra u Bačkoj Topoli protiv OFK Beograda, Novi Pazar u subotu od 19 časova dočekuje Radnik iz Surdulice, a Železničar od 19.30 u nedelju u Pančevu igra protiv Radničkog iz Niša i želi da nastavi dobar niz rezultata.

Parovi petog kola Super lige:

Mladost – Crvena zvezda (20.00)

Čukarički – Spartak (20.00)

Subota:

Novi Pazar – Radnik (19.00)

Vojvodina – Javor (20.00)

Nedelja:

TSC – OFK Beograd (19.00)

Radnički 1923 – Napredak (19.00)

Železničar – Radnički Niš (19.30)

Partizan – IMT (19.30)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com