Nastavlja se Super liga, Zvezda u Kragujevcu protiv Radničkog 1923, Partizan dočekuje OFK Beograd

Utakmicama 25. kola nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije, Crvena zvezda će u Kragujevu igrati protiv Radničkog 1923, dok će Partizan dočekati OFK Beograd.

Crvena zvezda će u nedelju od 17 časova na gostujućem terenu u Kragujevcu igrati protiv Radničkog 1923.

Beogradski crveno-beli su nakon pobede nad Partizanom (3:0) u prethodnom kolu drugi deo sezone započeli sa četiri uzastopna trijumfa u državnom prvenstvu i učvrstili sebe na prvom mestu na tabeli sa 57 bodova, četiri više od svog „večitog“ rivala, koji zauzima drugu poziciju.

Ipak, Crvena zvezda u duel sa Radničkim ulazi i nakon poraza od Lila (0:2) u revanš utakmici plej-ofa za osminu finala Lige Evropa, kojom su crveno-beli eliminisani iz tog međunarodnog takmičenja.

Radnički u meč protiv aktuelnog prvaka Srbije ulazi nakon dva uzastopna remija i sa sedmog mesta na tabeli sa 32 boda.

Klub iz Kragujevca je u prvom ovosezonskom duelu protiv Crvene zvezde vodio 1:0, da bi nakon primljenih golova u 90. minutu i šestom minutu nadoknade drugog poluvremena izgubio 1:2.

Partizan će u subotu od 18.30 u Beogradu dočekati OFK Beograd.

Crno-beli su nakon poraza od Crvene zvezde, kojim je njihov zaostatak za „večitim“ rivalom povećan na četiri boda razlike, smenili trenera Nenada Stojakovića, na čije mesto je došao Damir Čakar.

Partizan će u meču protiv OFK Beograda pokušati da zabeleži svoj treći trijumf u drugom delu sezone, nakon pobeda nad Radnikom i Spartakom.

OFK Beograd je u prve četiri utakmice u drugom delu sezone zabeležio samo jednu pobedu, i u duel sa crno-belima ulaze nakon remija sa Železničarom (0:0) i sa devetog mesta na tabeli sa 30 bodova.

Trećeplasirana Vojvodina će u subotu od 16 časova na gostujućem terenu u Pančevu igrati protiv Železničara.

Vojvodina je u porazom od Novog Pazara (0:3) u prethodnom kolu prekinula svoj niz od četiri uzastopna trijumfa u državnom prvenstvu i ostala na osam bodova zaostatka za prvoplasiranom Crvenom zvezdom.

Železničar je drugi deo sezone započeo sa dva uzastopna trijumfa, da bi potom izgubio od Crvene zvezde (0:3) i odigrao nerešeno sa OFK Beogradom (0:0).

Vojvodina je treća na tabeli sa 49 bodova, dok je Železničar peti sa 38 bodova.

Četvrtoplasirani Novi Pazar će u subotu od 13 časova dočekati TSC.

Novi Pazar je pobedio OFK Beograd (2:1) i Vojvodinu (3:0) u prve dve utakmice na kojoj je ekipu sa klupe predvodio novi trener Nenad Lalatović, dok TSC u predstojeći duel ulazi nakon remija sa Čukaričkim (1:1) u prethodnom kolu i samo jednog trijumfa u prva četiri meča u drugom delu sezone.

Novi Pazar je četvrti na tabeli sa 39 bodova, dok TSC zauzima 11. mesto sa 29 bodova.

Šestoplasirani Radnik će u ponedeljak od 17 časova na gostujućem terenu u Loznici igrati protiv IMT-a.

Klub iz Surdulice je nakon tri uzastopne utakmice bez pobede na početku drugog dela sezone (dva poraza i jedan remi), u prethodnom kolu konačno zabeležio trijumf, pobedivši Napredak 2:1, dok IMT u predstojeći duel ulazi nakon poraza od Radničkog iz Niša 1:2.

Radnik je šesti na tabeli sa 32 boda, dok IMT zauzima 12. mesto sa 28 bodova.

Osmoplasirani Čukarički će u subotu od 14 časova u Beogradu dočekati Mladost iz Lučana.

Obe ekipe i dalje nisu zabeležile trijumf nakon zimske pauze. Klub sa Banovog Brda je drugi deo sezone započeo sa tri uzastopna poraza, da bi u prethodnom kolu odigrao nerešeno protiv TSC-a (1:1), dok Mladost u predstojeću utakmicu ulazi nakon remija sa Javorom (0:0), svog drugog u drugom delu sezone, u kom je klub iz Lučana pretrpeo i dva poraza.

Čukarički je osmi na tabeli sa 31 bodom, dok Mladost zauzima 13. mesto sa 27 bodova.

Radnički iz Niša će u nedelju od 13 časova dočekati Javor, dok će Napredak istog dana od 15.30 u Kruševcu biti domaćin protiv Spartaka iz Subotice.

Parovi 25. kola Super lige Srbije:

Subota:

Novi Pazar – TSC (13.00)

Čukarički – Mladost (14.00)

Železničar – Vojvodina (16.00)

Partizan – OFK Beograd (18.30)

Nedelja:

Radnički Niš – Javor (13.00)

Napredak – Spartak (15.30)

Radnički 1923 – Crvena zvezda (17.00)

Ponedeljak:

IMT – Radnik (17.00)

