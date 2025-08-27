Navaro, Radukanu i Azarenka u trećem kolu Ju Es opena

Američka teniserka Ema Navaro plasirala se u treće kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je danas u Njujorku u drugom kolu pobedila svoju sunarodnicu, 101. igračicu sveta Keti Mekneli posle dva seta, 6:2, 6:1.

Meč je trajao sat i 18 minuta.

Navaro, 11. igračica sveta, uzela je sedam puta servis svojoj sunarodnici, dok je Mekneli osvojila dva brejka.

Navaro će u trećem kolu igrati protiv pobednice duela između 62. teniserke sveta Čehinje Barbore Krejčikove i 94. igračice sveta Japanke Mojuke Učihime.

Britanska teniserka Ema Radukanu plasirala se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedila 149. igračicu sveta Indonežanku Dženis Tjen posle dva seta, 6:2, 6:1.

Meč je trajao sat i jedan minut.

Radukanu, 36. igračica sveta, uzela je četiri puta servis indonežanskoj teniserki, dok Tjen nije osvojila nijedan brejk.

Britanska teniserka zabeležila je osam asova, dok je Tjen osvojila jedan poen direktno iz servisa.

Radukanu će u trećem kolu igrati protiv pobednice duela između 10. teniserke sveta Kazahstanke Elene Ribakine i 96. igračice sveta Čehinje Tereze Valentove.

Beloruska teniserka Viktorija Azarenka plasirala se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedila 45. igračicu sveta Ruskinju Anastasiju Pavljučenkovu posle dva seta, 6:3, 6:3.

Meč je trajao sat i 27 minuta.

Azarenka, 132. igračica sveta, uzela je pet puta servis ruskoj teniserki, dok je Pavljučenkova osvojila dva brejka.

Nekadašnja prva teniserka sveta, koja je tri puta igrala u finalu Ju Es opena, će u trećem kolu igrati protiv pobednice duela između četvrte teniserke sveta Amerikanke Džesike Pegule i 80. igračice sveta Ruskinje Ane Blinkove.

