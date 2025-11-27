Navijači Partizana se okupili na aerodromu da dočekaju Željka Obradovića

Nekoliko stotina navijača Partizana okupilo se danas na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ na dočeku trenera Željka Obradovića koji je podneo ostavku na mesto šefa stručnog štaba crno-belih.

Obradović je u sredu podneo ostavku posle niza loših rezultata u Evroligi, ali je Upravni odbor KK Partizan na današnjoj sednici odlučio da ne prihvati njegovu ostavku.

Navijači Partizana, okupljeni na aerodromu skandiraju ime Željka Obradovića, a u nekoliko navrata su pogrdno skandirali predsedniku Partizana Ostoji Mijailoviću.

Partizan posle 13 odigranih utakmica u Evroligi ima skor 4/9, a izgubili su sedam od poslednjih osam utakmica.

Obradovićeva odluka dolazi dan nakon što je Partizan u Atini ubedljivo poražen od Panatinaikosa sa 69:91.

Obradović, koji je sa Partizanom 1992. godine osvojio titulu prvaka Evrope, u ekipu crno-belih se vratio u junu 2021. godine.

Sa Partizanom je u svom drugom mandatu na klupi osvojio dve titule u ABA ligi (2023. i 2025. godine), a u sezoni 2022/23. sa klubom je stigao do četvrtfinala Evrolige, gde su posle „majstorice“ eliminisani od kasnijeg prvaka Real Madrida.

(Beta)

