Navijači Partizana zviždali igračima uoči početka utakmice protiv Bajerna

Navijači Partizana zviždali su svojim igračima uoči početka večerašnje utakmice protiv Bajerna iz Minhena u Beogradu, u utakmici 14. kola Evrolige, nakon što je klub napustio legendarni trener Željko Obradović.

Navijači su nezadovoljni odlaskom najtrofejnijeg evropskog trenera, koji je podeo ostavku zbog loših rezultata i neslaganja sa predsednikom kluba Ostojom Mijailovićem.

Partizanovi navijači su zviždali svojim igračima na predstavljanju uoči početka utakmice i otpevali su pesmu koja se uobičajeno peva pred sam meč. Zvižduke je dobio i trener Mirko Ocokoljić koji će večeras predvoditi ekipu.

Oni su doneli fotografije Željka Obradovića, podigli su ih i skandirali njegovo ime, a istakli su i transparent „Svi smo mi Željko“.

Navijači Partizana su na predstavljanju pozdravili bivše igrače beogradskog kluba koji sada igraju za Bajern – Vladimira Lučića i Ajzeu Majka.

Navijači su skandirali protiv predsednika kluba Ostoje Mijailovića, koji nije u Beogradskoj areni.

(Beta)

