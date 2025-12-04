Navijači Partizana zviždali igračima uoči početka utakmice protiv Bajerna

Navijači su nezadovoljni odlaskom najtrofejnijeg evropskog trenera, koji je podeo ostavku zbog loših rezultata i neslaganja sa predsednikom kluba Ostojom Mijailovićem.
Partizanovi navijači su zviždali svojim igračima na predstavljanju uoči početka utakmice i otpevali su pesmu koja se uobičajeno peva pred sam meč. Zvižduke je dobio i trener Mirko Ocokoljić koji će večeras predvoditi ekipu.
Oni su doneli fotografije Željka Obradovića, podigli su ih i skandirali njegovo ime, a istakli su i transparent „Svi smo mi Željko“.
Navijači Partizana su na predstavljanju pozdravili bivše igrače beogradskog kluba koji sada igraju za Bajern – Vladimira Lučića i Ajzeu Majka.
Navijači su skandirali protiv predsednika kluba Ostoje Mijailovića, koji nije u Beogradskoj areni.
