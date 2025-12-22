NBA i FIBA u januaru nastavljaju sa planovima o osnivanju pan-evropske lige

Američka profesionalna košarkaška liga (NBA) i Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) objavile su danas da u januaru nastavljaju sa planovima o osnivanju nove pan-evropske lige za košarkaše, uključivanjem potencijalnih timova i vlasničkih grupa u proces pridruživanja.

„Pored stalnih mesta, nova liga bi ponudila svakom klubu u domaćoj ligi u Evropi koja je pridružena Fibi, put zasnovan na rezultatima do kvalifikacija na godišnjem nivou, bilo kroz Fiba Ligu šampiona ili kvalifikacioni turnir na kraju sezone. Liga bi uskladila svoj raspored sa rasporedima domaćih liga i reprezentacija, omogućavajući igračima da predstavljaju svoj klub i nacionalni tim tokom čitave godine“, navodi se u današnjem saopštenju NBA i FIBA.

Kako se navodi, kao deo nove lige, NBA i FIBA bi takođe planirale da posvete finansijsku podršku i resurse kontinuiranom razvoju evropskog košarkaškog ekosistema, uključujući domaće lige, akademije klupskih timova i razne programe za igrače i trenere.

„Dalji napredak ovog zajedničkog projekta NBA-FIBA je sjajna vest za evropsku košarkašku zajedicu. Format lige će poštovati principe evropskog sportskog modela nudeći svakom ambicioznom klubu pošten put do vrha. Projekat je zamišljen na način koji će poboljšati održivost čitavog evropskog košarkaškog ekosistema, uključujući igrače, klubove, lige i nacionalne federacije“, rekao je generalni sekretar FIBA Andreas Zagklis.

Komesar NBA lige Adam Silver rekao je da su razgovori sa raznim deoničarima u Evropi pojačali uverenje da u osnivanju nove lige u Evropi leži ogromna prilika.

„Zajedno sa Fibom, radujemo se što ćemo uključiti klubove i vlasničke grupe koji dele našu viziju o potencijalu košarke u Evropi“, naveo je Silver.

(Beta)

