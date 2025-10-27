NBA liga počela preispitivanje pravila posle hapšenja Rozira i Bilapsa

Američka profesionalna košarkaška liga (NBA) započela je preispitivanje načina na koji može zaštititi ne samo integritet sporta već i svoje igrače i trenere, kao reakciju na hapšenje igrača Majamija Terija Rozira i trenera Portlanda Čonsija Bilapsa zbog njihove navodne uloge u kockarskim šemama.

Liga je to saopštila u dopisu poslatom svim klubovima, u čiju je kopiju imala uvid agencija Asošiejted pres.

„S obzirom na širenje legalnog klađenja na većinu američkih država, ponovnu pojavu problema integriteta u sportovima i pojavu novih formata i tržišta klađenja, ovo je pravo vreme da se pažljivo preispita kakvo bi sportsko klađenje trebalo da bude i kako sportske lige mogu najbolje zaštiti sebe, igrače i navijače“, piše u dopisu koje je poslalo pravno odeljenje NBA lige.

Federalna služba uhapsila je prošle sedmice oko 30 ljudi, među kojima Bilapsa i Rozira, zbog sumnje u učešće u šemama koje uključuju nelegalno kockanje i nameštene poker igre uz podršku mafije.

Rozir je uhapšen jer savezni zvaničnici tvrde da je kovao zaveru sa saradnicima kako bi im pomogao da dobiju opklade na osnovu njegove statistike u utakmici koju je igrao za Šarlot protiv Nju Orelansa 23. marta 2023. godine.

Sportske kladionice u više saveznih država prijavile su neobično povećan interes za klađenje na manje poena, skokova i asistencija Rozira, uključujući 30 opklada u 46 minuta od jednog profesionalnog kladioničara u ukupnom iznosu od 13.759 dolara, zbog čega je klađenje na Rozira privremeno zaustavljeno.

Rozir je tada odigrao samo 10 minuta, navodeći povredu stopala. Liga je tada ispitala ceo slučaj ali nije našla dovoljno dokaza da zaključi da je Rozir prekršio bilo koje pravilo.

„Iako je neobično klađenje na Rozira otkriveno u realnom vremenu jer su opklade postavljene legalno, verujemo da se može učiniti više sa pravne/regulatorne perspektive kako bi se zaštitio integritet NBA i naših pridruženih liga“, navodi se u dopisu klubovima.

„Posebno, pojedinačne opklade na pojedinačne performanse igrača uključuju povećane probleme u vezi integriteta i zahtevaju dodatnu kontrolu“, dodaje se.

Među stvarima koje će liga razmatrati su i izveštaji o povredama. Liga svakog sata objavljuje izveštaj o povredama, a klubovi su u obavezi da otkriju status igrača u određenim vremenskim intervalima pre naredne utakmice. NBA liga je taj izveštaj dodala pre nekoliko godina u interesu transparentnosti.

Kladioničari mogu koristiti status povreda da bi odlučili koje će opklade napraviti i ako kockari te informacije dobiju pre ostatka javnosti, to je ravno trgovanju insajderskim informacijama.

Bivši NBA igrač Dejmon Džons suočava se sa optužbama nakon što je otkriveno da je dojavio kladioničarima zdravstveno stanje dvojice košarkaša Los Anđeles Lejkersa.

Detalji u toj optužnici jasno pokazuju da je Džons razgovarao o dostupnosti Lebrona Džejmsa i Entonija Dejvisa sa kladioničarima, pre nego što je njihov status bio objavljen. Nema indicija da su Džejms ili Dejvis imali ikakva saznanja o tome šta Džons navodno radi.

Bilo je i drugih primera takvog dojavljivanja iz drugih klubova.

Liga je saopštila i da traži mišljenje klubova, ako ima ideje o tome kako nastaviti dalje posle najnovijih saznanja.

Bilaps je optužen u posebnoj optužnici u kojoj se navodi učešće u rasprostranjenoj šemi za nameštanje nelegalnih poker igara koju su sprovodile mafijaške porodice.

Rozir i Bilaps suočavaju se sa optužbama za pranje novca i prevaru i očekuje se da će se tokom dana pojaviti pred sudom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com