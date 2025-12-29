NBA liga suspendovala Alvarada i Vilijamsa zbog tuče

Američka profesionalna košarkaška liga (NBA) suspendovala je noćas igrača Nju Orleansa Hozea Alvarada na dve utakmice, a košarkaša Finiksa Marka Vilijamsa na jednu utakmicu zbog njihovog učešća u tuči tokom prethodnog duela ta dva tima.

Tokom treće četvrtine utakmice koja je bila odigrana u noći između subote i nedelje, Vilijams i Alvarado su razmenili udarce nakon što je plejmejkeru Nju Orleansa dosuđen faul prilikom pokušaja da probije blok koji je postavio Vilijams.

Alvarado je odgurnuo Vilijamsa sa puta, da bi centar Finiksa potom gurnuo Alvarada u leđa.

Plejmejker Nju Orleansa se okrenuo ka Vilijamsu i njih dvojica su razmenili nekoliko reči pre nego što su se uhvatili i počeli da se udaraju.

Igrači su potom bili razdvojeni, a zatim i isključeni sa utakmice.

Nijedan od dvojice igrača nije komentarisao incident nakon meča.

Trener Finiksa Džordan Ot tuču je pripisao umoru i želji za takmičenjem.

„Video sam kako je počelo, a onda su odjednom svi uskočili. Očigledno se dešava. Jednostavno se oseća kao nedostatak sna druge noći zaredom, uvek se nešto desi. Sinoć je bilo mnogo slobodnih bacanja, večeras ih nije bilo toliko. Pustili su nas da igramo večeras, što je nešto u čemu uživamo. Zapetljali su se i očigledno su obojica izbačeni“, naveo je Ot.

Alvarado će propustiti utakmice Pelikansa protiv Njujorka i Čikaga, dok Vilijams neće igrati u duelu Sansa protiv Vašingtona.

(Beta)

