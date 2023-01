Nedović: Pobeda za Miloša i Stefana Stojanovića

VALENSIJA – Posvetiću ovu pobedu dvojici momaka iz Srbije Milošu i Stefanu Stojanoviću. Oni su upucani od loših ljudi danas i to na Badnje veče, rekao je košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović posle pobede protiv Valensije u Evroligi (77:75).

„Želim ovu pobedu da posvetim njima. Čestitao bih Božićne praznike mom narodu, takođe“, kazao je Nedović, koji je uoči meča izašao na teren sa majicom sa imenima Miloša i Stefana Stojanovića.

On je meč završio sa 19 poena, a prokomentarisao je i jedino promašeno slobodno bacanje u finišu (8-7 sa penala).

Kada pobedite u gostima, to je dokaz da smo dobar tim. Ovo je veliki trijumf za nas. Nisam imao pritisak u finišu, ne znam kako sam promašio slobodno bacanje, ali bolje je da promašim, a da pobedimo“, zaključio je Nedović

(Tanjug)

