Nejmar nagovestio nastavak saradnje sa Santosom

Brazilski fudbaler Nejmar rekao je danas da je potpisao kratkoročni ugovor sa Santosom jer nije znao kako će se osećati na terenu posle dužih pauza zbog povreda i nagovestio da bi mogao da produži saradnju sa klubom.

„Idemo polako. To je ugovor koji smo sklopili ne samo između nas dvoje. Jedan pomaže drugome. Santos mi je omogućio da se ponovo upoznam sa fudbalom, sa mojom radošću. Nisam potpisao dugoročan ugovor jer nisam znao kako ću da se vratim, kako ću se osećati tih meseci. Svašta može da se dogodi“, rekao je Nejmar, preneo je sajt Gol.

Nejmar je 31. januara potpisao šestomesečni ugovor sa Santosom, nakon što je sporazumno raskinuo ugovor sa Al Hilalom. Za saudijski klub odigrao je samo sedam utakmica, nakon što je pauzirao godinu dana jer je pokidao tetivu ligamenta i povredio meniskus. Posle oporavka, on je u novembru povredio tetivu, pa je ponovo pauzirao, vratio se na teren, ali je odlučio da napusti klub.

On je 6. februara debitovao za Santos, a noćas je u pobedi protiv Agva Sante (3:1) postigao gol iz jedanaesterca i imao je asistenciju.

„Sve dok sam na terenu davaću 100 odsto. Idemo polako, sačekajmo ove trenutke, uživajmo u ovim utakmicama. Santos zna za moju ljubav prema klubu, za poštovanje koje imam. Ovo je početak velike ere za Santos, siguran sam da će se Santos ponovo podići i vratiti na vrh“, naveo je 31-godišnji napadač.

Njegov otac i menadžer Nejmar stariji nagovestio je da je moguć nastavak saradnje sa klubom i po isteku ugovora, u junu.

„Naš projekat nije samo na pet meseci, to je ugovor koji razmišljamo da obnovimo. Nismo ovde došli da se takmičimo pet meseci, to je bilo da pružimo priliku Santosu da se restrukturira, da pronađemo partnere za klub da se obnovi“, rekao je on.

Nejmar je karijeru počeo u Santosu, od 2009. do 2013. godine osvojio je šest trofeja, uključujući i Kup Libertadores 2011. godine, a za taj brazilski klub odigrao je ukupno 225. utakmica i postigao 136 golova.

On je 2013. godine prešao u Barselonu sa kojom se proslavio i osvojio brojne trofeje, a četiri godine kasnije prešao je u Pari Sen Žermen za 222 miliona evra, što je najskuplji transfer u istoriji fudbala. On je 2023. godine potpisao za Al Hilal.

(Beta)

