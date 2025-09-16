Nekadašnji fudbaler Zvezde Dejan Milovanović umro tokom utakmice veterana

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dejan Milovanović umro je tokom današnje utakmice igrajući za veterane Zvezdare protiv PKB-a, saopšteno je iz Lige veterana.

„Poštovani predstavnici klubova, pre nekoliko minuta, u toku utakmice veterana, preminuo je Dejan Milovanović, igrač FK Zvezdara. Iz tog razloga, sledeće (vanredno) kolo, koje je trebalo da se odigra 18. septembra biće odloženo“, navodi se u saopštenju Lige veterana.

Milovanoviću (41) je pozlilo tokom utakmice, hitna pomoć je ubrzo stigla i pokušaj reanimacije u KBC Zvezdara trajao je više od sat vremena, ali je Milovanović preminuo, preneo je Mocartsport.

Milovanović je rođen 21. januara 1984. u Beogradu. Karijeru je počeo omladinskim selekcijama Zvezde, a za prvi tim debitovao 2001. godine. Bio je kapiten Zvezde sa kojom je osvojio tri šampionske titule i četiri trofeja u Kupu.

Iz Zvezde je otišao u Lans 2008. godine, a od 2011. do 2013. godine igrao je za Panionios. Karijeru je završio u Voždovcu 2014. godine.

Za mladu reprezentaciju Srbije odigrao je 23 utakmice i postigao šest golova, a za seniorsku selekciju odigrao je dve utakmice.

(Beta)

