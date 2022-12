Nekadašnji fudbaleri Zvezde se oprostili od Siniše Mihajlovića

Knjiga žalosti povodom smrti legende srpskog fudbala Siniše Mihajlovića otvorena je danas u Muzeju fudbalskog kluba Crvena zvezda i u nju se se upisali i nekadašnji igrači tog kluba.

Siniša Mihajlović preminuo je juče u Rimu u 54. godini, posle dugogodišnje borbe sa leukemijom, a od njega su se danas izmedju ostalog oprostili i Ratomir Dujković, Jovan Aćimović i Stanislav Karasi.

„Obojica smo rodjeni u Borovu, jedno vreme karijere smo proveli zajedno, iako sam ja ranije otišao u Crvenu zvezdu. Medjutim, družili smo se, vidjali i mnogo me boli sve ovo, znajući i Sinišinu celu porodicu. Zvezda bi trebala da počne da razmišlja kako da obeleži Sinišu za sva vremena, jer je pomogao da se napravi najveći rezultat u istoriji kluba“, rekao je Dujković, prenosi klub.

Aćimović je istakao da je otišao „najbolji medju nama“.

„Gubitak je najveći svakako za Sinišinu porodicu, ali se svi osećaju kao da je jedan deo nas izgubljen. Uvek je bio prisutan kao čovek i igrač, njegov duh je provejavao u sportu i biće večno upamćen. Nadam se i verujem da će sećanje na Sinišu Mihajlovića ostati zauvek urezano u nama“, rekao je Aćimović.

On je naveo da primer Siniše Mihajlovića svima treba da bude „zvezda vodilja“.

„Iako ga život apsolutno nije mazio, u kratkom periodu je uspeo da izbori veličanstvenu karijeru. U sportu ima mnogo trenutaka koji se pamte, kao što je upravo fotografija Siniše Mihajlovića vezana za veliki dogadjaj na Marakani. Fudbal u svojoj suštini ima radovanje i tugu. Oba osećanja kada je Siniša u pitanju nadilaze prosečnu emociju koja većina igrača nose u sebi“, rekao je Aćimović.

Stanislav Karasi je naveo da je „krivac“ što je Mihajlović došao u Zvezdu.

„Još dok sam bio u Borovu, preporučio sam ga da dodje u Zvezdu, ali prvi put nije uspelo. Posle nekoliko dana sam se čuo sa Kosanovićem koji je bio trener Vojvodine i rekao mu da ode do Borova, jer tamo stasava vrhunski fudbaler. On je otišao tamo i doveo ga u Vojvodinu“, rekao je Karasi.

„Drugi put smo uspeli da dovedemo Mihu u Zvezdu… Meni je drago što je Miha došao tamo gde sam uvek mislio da može da igra. I ne da je igrao, nego je napravio neverovatnu karijeru. Sve što je uradio u Zvezdi je bilo fantastično. On je sinonim za trofeje, bio je prvak u Vojvodini, a potom u Zvezdi. Narod ga je voleo, a to je u fudbalu najvažnije“, dodao je on.

Knjiga žalosti u Muzeju fudbalskog kluba Crvena zvezda biće otvorena danas do 17.00.

Komemoracija povodom smrti Siniše Mihajlovića biće održana sutra od 11.00 u Medija centru stadiona „Rajko Mitić“.

(Beta)

