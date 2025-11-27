Nekoliko hiljada navijača dočekalo Obradovića na aerodromu uz poruku da ostane u Partizanu

Nekoliko hiljada navijača Partizana dočekalo je danas na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ trenera Željka Obradovića, od koga su tražili da ostane u klubu iako je dan ranije podneo neopozivu ostavku.

Obradović je u sredu podneo ostavku posle niza loših rezultata u Evroligi, ali je Upravni odbor KK Partizan na današnjoj sednici odlučio da ne prihvati njegovu ostavku.

Posle iznenađujućih dešavanja u sredu, navijači su putem društvenih mreža izrazili nezadovoljstvo odlaskom najtrofejnijeg evropskog trenera, čitava situacija uzburkala je domaći sport, a o njegovoj ostavci pisali su i evropski mediji.

Navijači Partizana, okupljeni na aerodromu skandirali ime Željka Obradovića, a u nekoliko navrata su pogrdno skandirali predsedniku Partizana Ostoji Mijailoviću, izvestio je reporter agencije Beta.

Navijači, koji su uzivikali i „Hoćemo ugovor Željku“, „Željko ostani“, „Željko Obradović jedan je od nas“, popunili su čitav prostor na dolaznom peronu, a na samom aerodromu i ispred napravila se velika gužva.

Deca, mladi, ali stariji navijači pevali su navijačke pesme, čekajući let iz Atine koji je kasnio.

Doneli su i transparent sa Obradovićevom slikom sa jedne od utakmica, kada je na trenerskoj tabli simulirao potpisivanje ugovora, uz poruku: „Ovaj ugovor je sa nama potpisan, ne zaboravi“.

Obradović je posle 18.30 na izlazni peron izašao u pratnji obezbeđenja koje je napravilo prsten oko njega, navijači su ih pratili i skandirali su, dok ga obezbeđenje nije sprovelo do izlaza. On se nije obratio navijačima.

Prema podacima specijalizovanog sajta za praćenje letova FlightRadar24, Obradovićev let iz Atine pratilo je 16.000 ljudi.

Partizan posle 13 odigranih utakmica u Evroligi ima skor 4/9, a izgubili su sedam od poslednjih osam utakmica.

Obradovićeva odluka dolazi dan nakon što je Partizan u Atini ubedljivo poražen od Panatinaikosa 69:91.

Obradović, koji je sa Partizanom 1992. godine osvojio titulu prvaka Evrope, u ekipu crno-belih se vratio u junu 2021. godine.

Sa Partizanom je u svom drugom mandatu na klupi osvojio dve titule u ABA ligi (2023. i 2025. godine), a u sezoni 2022/2023 sa klubom je stigao do četvrtfinala Evrolige, gde su posle „majstorice“ crno-beli eliminisani od kasnijeg prvaka Real Madrida.

