Nemac Rajmund osvojio zlato u ski skokovima na ZOI u Milanu i Kortini

Nemački takmičar Filip Rajmund osvojio je večeras u Predacu zlatnu medalju u ski skokovima na maloj skakaonici na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Rajmund je pobedio skokovima od 102 i 106,5 metara i sa ukupno 274,1 bodom.

Srebrnu medalju osvojio je Kasper Tomašjak iz Poljske sa 270,7 bodova, skokovima od 103 i 107 metara.

Bronzanu medalju su osvojili Švajcarac Gregor Dešvanden i Japanac Ren Nikaido, koji su se sa osvojenih 266 bodova našli na deobi trećeg mesta.

(Beta)

