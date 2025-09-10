Nemačka posle preokreta pobedila Sloveniju za plasman u polufinale EP

Košarkaši Nemačke plasirali su se večeras u polufinale Evropskog prvenstva, pošto su u Rigi pobedili Sloveniju sa 99:91 (21:32, 24:19, 25:23, 29:17).

Aktuelne svetske prvake do pobede je vodio Franc Vagner sa 23 poena, uz sedam skokova i četiri asistencije, Denis Šruder je upisao 20 poena i sedam asistencija, dok je Danijel Tajs postigao 15 poena, uz devet uhvaćenih lopti.

U selekciji Slovenije bolji od ostalih je bio Luka Dončić sa 39 poena, uz 10 skokova i sedam asistencija, Klemen Prepelič je dodao 13 poena, a Gregor Hrovat je upisao 11 poena, četiri skoka i tri asistencije.

Slovenija je od završnice prve četvrtine pa do početka poslednje deonice bila u vođstvu.

Najveću prednost Slovenija je imala na početku druge deonice, kada je poenima Martina Krampelja povela sa 34:21.

Nemačka je u finišu prvog poluvremena izjednačila (39:39), ali je Slovenija ubrzo odgovorila i prednost vratila na svoju stranu.

Najveći problem Sloveniji je pravio problem sa faulovima Dončića, koji je na početku treće četvrtine imao četiri prekršaja.

Trojka Prepeliča minut pre kraja treće četvrtine donela je Slovenija prednost od devet poena razlike (73:64), ali je Nemačka do kraja te četvrtine smanjila na minus četiri (74:70), nakon što je koš sa pola terena u poslednjoj sekundi postigao Tristan Da Silva.

Nemačka je nastavila u dobrom ritmu i serijom 7:0 stigla do prvog vođstva nakon prve četvrtine.

U narednim minutima Nemačka je čuvala prednost, sve do trojke Dončića na četiri minuta pre kraja (86:85).

Već u narednom napadu trojkom je odgovorio Šruder za 88:86, a Nemačka do kraja meča više nije ispustila prednost, uprkos pokušajima Slovenije.

Nemačka će u petak u polufinalu igrati protiv Finske, dok se u drugom polufinalu sastaju Turska i Grčka.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com