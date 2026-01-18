Nemačka skijašica Ajher pobednica superveleslaloma u Tarviziju

Nemačka skijašica Ema Ajher pobedila je danas u superveleslalomu, trci Svetskog kupa voženoj u italijanskom Tarviziju.

Ajher je pobedila rezultatom 1:14,04 minuta i ostvarila četvrtu pobedu u karijeri u Svetskom kupu, a drugu u sezoni.

Ona sada ima po dve pobede u spustu i u superveleslalomu.

Amerikanka Lindzi Von zauzela je drugo mesto sa 0,27 sekundi zaostatka.

Treća je bila Čehinja Ester Ledecka sa 0,94 sekunde zaostatka.

Francuskinja Roman Miradoli bila je četvrta, Amerikanka Kili Kešman peta, a šesto mesto zauzela je Italijanka Sofija Gođa.

Gođa je prva u plasmanu superveleslaloma sa 200 bodova, ispred Von koja ima 190 i Novozelanđanke Alis Robinson sa 180 bodova.

Ajher je peta sa 124 boda.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodi Amerikanka Mikaela Šifrin sa 923 boda, ispred Švajcarkinje Kamile Rast sa 753 i Ajher sa 598 bodova.

Von je četvrta sa 590 bodova, a Gođa je peta sa 506 bodova.

