Nemački klubovi se odvojili od Fudbalskog saveza i osnivaju svoju žensku ligu

Nezadovoljni vođenjem nemački klubovi odvojili su se od Fudbalskog saveza Nemačke i osnovaće svoju žensku ligu.

U iznenađujućoj odluci, 14 klubova ženske Bundeslige saopštilo je da će nastaviti sa osnivanjem lige za „osiguravanje modernog, profesionalnog i održivog razvoja Bundeslige za žene i jačanja komercionalnog potencijala ženskog fudbala“.

Klubovi će to uraditi bez Fudbalskog saveza, koji trenutno vodi ligu. Klubovi i Savez su dugo pregovarali sa ciljem da nastave saradnju. Prošlog meseca Savez je objavio da će uložiti 100 miliona evra u žensku ligu u periodu od osam godina.

Čelnici klubova optužili su Savez da pokušava da ostane od već dogovorenih tačaka.

„Za nas klubove je bilo iznenađujuće to što se pregovarački temelji sada dovode u pitanje, iako će, u poređenju s tim, klubovi znato više ulagati u Bundesligu za žene“, naveo je u saopštenju izvršni direktor Bajerna iz Minhena Jan-Kristijan Dresen.

On je istakao da klubovi nastavljaju bez Saveza, kako bi „izbegli dalje gubljenje vremena“.

Klubovi su saopštili da su u ovom trenutku i dalje otvoreni za pitanje da li će Savez u budućnosti biti uključen.

Nemačka je bila pionir u razvoju ženskog fudbala u Evropi, ali se poslednjih godina klubovi bore da se takmiče protiv bogatih i klubova koji brzo rastu. Nijedan nemački klub nije osvojio Ligu šampiona od 2015. godine, pošto dominiraju klubovi iz Španije, Francuske i Engleske.

(Beta)

