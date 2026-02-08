Nemački takmičar osvojio olimpijsko zlato u sankanju

Nemački takmičar Maks Langenhan osvojio je večeras zlatnu medalju u sankanju u pojedinačnoj konkurenciji na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini d Ampeco.

On je nakon četiri runde ostvario vreme od 3:31,191 minut, čime je postavio novi rekord staze.

Langenhanu (26) je ovo prva olimpijska medalja, a pored olimpijskog zlata aktuelni je svetski prvak u ovoj disciplini.

Srebro je pripalo Austrijancu Jonasu Mileru, koji je za pobednikom zaostao 0,596 sekundi, dok je bronzanu medalju osvojio domaći takmičar Dominik Fišnaler sa 0,934 sekunde zaostatka za pobednikom.

(Beta)

