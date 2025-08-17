Nemanja Maksimović novi fudbaler Šabab Al Ahlija

Srpski fudbaler Nemanja Maksimović novi je igrač Šabab Al Ahlija, saopštio je danas klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Maksimović (30) je u klub iz Dubaija prešao iz Panatinaikosa, a Šabab Al Ahli u svom saopštenju nije naveo ni detalje ugovora, ni vrednost transfera.

Srpski vezista je za Panatinaikos igrao samo prošle sezone, dok je pre dolaska u klub iz Atine šest godina bio član Hetafea.

U karijeri je nastupao i za Valensiju, Astanu i Domžale.

Za seniorsku reprezentaciju Srbije je odigrao ukupno 56 utakmica, dok je sa omladinskom selekcijom svoje zemlje 2015. godine osvojio zlato na Svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com