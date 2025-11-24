Nemanja Matić strelac u remiju Sasuola i Pize u Seriji A

Prednost Pizi doneo je Mbala Nzola golom iz penala u četvrtom minutu, a izjednačenje Sasuolu srpski vezista Nemanja Matić pogotkom dva minuta kasnije.
Vođstvo Pizi vratio je Henrik Mejster golom u 81. minutu, a izjednačenje Sasuolu Kristijan Torstvedt pogotkom u petom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Ekipa Sasuola je deveta na tabeli sa 17 bodova, dok Piza zauzima 16. mesto sa 10 bodova.
Sasuolo će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Koma, dok će Piza dočekati Inter.
(Beta)
