Nemanja Matić strelac u remiju Sasuola i Pize u Seriji A

Fudbaleri Sasuola odigrali su večeras na svom terenu u Ređo Emiliji nerešeno protiv Pize 2:2, u utakmici 12. kola italijanske Serije A.

Prednost Pizi doneo je Mbala Nzola golom iz penala u četvrtom minutu, a izjednačenje Sasuolu srpski vezista Nemanja Matić pogotkom dva minuta kasnije.

Vođstvo Pizi vratio je Henrik Mejster golom u 81. minutu, a izjednačenje Sasuolu Kristijan Torstvedt pogotkom u petom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Ekipa Sasuola je deveta na tabeli sa 17 bodova, dok Piza zauzima 16. mesto sa 10 bodova.

Sasuolo će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Koma, dok će Piza dočekati Inter.

(Beta)

