Nemanja Nedović novi košarkaš Monaka

Košarkaški klub Monako saopštio je danas da je potpisao jednogodišnji ugovor sa srpskim igračem Nemanjom Nedovićem.

Nedović je poslednje tri sezone igrao za Crvenu zvezdu.

On je prošle sezone u 27 utakmica u Evroligi u proseku postizao 9,2 poena, uz 1,4 skokova i 2,9 asistencija.

„Otkako mi se ova prilika ukazala tokom leta, zaista sam želeo da pređem samo u Monako. Saslušao sam druge ekipe, ali mislim da je Monako najbolja opcija u ovoj fazi moje karijere. Želim da pobeđujem i mislim da u Monaku imam najbolju šansu za to i da radim sa kvalitetnim igračima“, rekao je Nedović za klupski sajt.

„Radujem se radu sa odličnim trenerom kakav je (Vasilis) Spanulis, koji je igrao do pre nekoliko godina i koji razume bekove posebno dobro. Zaista se radujem radu sa njim. On mi je manje-više objasnio šta od mene očekuje ako dođem u tim. Objasnio mi je ulogu koju bih imao u grupi. Bio je vrlo entuzijastičan i kada smo razgovarali, a ja sam bio uzbuđen“, dodao je 34-godišnji srpski košarkaš.

Tokom karijere je u dva mandata igrao za Zvezdu, a zatim za Ritas, Valensiju, Unikahu, Milano, Panatinaikos i jednu sezonu u NBA ligi za Golden Stejt.

(Beta)

