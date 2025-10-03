Nemanja Trifunović produžio ugovor sa Partizanom do 2028. godine

Fudbaler Partizana Nemanja Trifunović produžio je danas ugovor s tim beogradskim klubom do 2028. godine.

„Mnogo sam srećan, posebno zbog toga što sam potpis na ugovor stavio dan pred tako veliki jubilej kakav je 80. godina postojanja kluba. Velika je privilegija biti igrač Partizana i hvala kompletnom rukovodstvu kluba što veruje u mene“, naveo je Trifunović, a preneo sajt kluba.

Trifunović je počeo u Omladinskoj školi Partizana, a za prvi tim crno-belih odigrao je ukupno 55 utakmica, postigao dva gola i imao četiri asistencije.

Klub je naveo da je taj 21-godišnji krilni napadač nagrađen novim ugovorom zbog dobrih partija koje je dosad pružao.

„Strateški plan rukovodstva Partizana je da se prilika daje igračima iz sopstvenog omladinskog pogona, te je tako šansu dobio i Nemanja Trifunović i istoristio je na pravi način“, piše u saopštenju beogradskih crno-belih.

(Beta)

