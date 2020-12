BEOGRAD – Srpski rvači Viktor Nemeš i Zurab Datunašvili osvojili su večeras bronzane medalju na Svetskom kupu u Beogradu.

Nemeš je do odličja došao u kategoriji do 77 kilograma grčko-rimskim stilom, a u borbi za bronzu pobedio je Karapeta Čaljana iz Jeremije.

Datunašvili je u kategoriji do 87 kilograma bio bolji od Italijana Fabija Parisija.

(Tanjug)

