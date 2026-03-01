Nemeš osvojio bronzu na rvačkom turniru renking serije u Tirani

Srpski rvač Viktor Nemeš osvojio je danas bronzanu medalju u kategoriji do 82 kilograma grčko-rimskim stilom na drugom ovosezonskom turniru iz renking serije u Tirani.

On je u prvom kolu posle velike borbe poražen od Iranca Mahamadamina Hoseinija sa 2:5, da bi zatim kroz repasaž stigao do duela za medalju.

Prvo je savladao predstavnika Katara Šahina Badagimofrada sa 9:1, dok je u meču za odličje pobedio Amerikanca Kamala Amira Beja sa 2:0, preneo je Rvački savez Srbije (RSS).

Od ostalih srpskih rvača na turniru u Tirani najbolji rezultat je ostvario Aleksa Ilić, koji je poražen u četvrtfinalu, a Aleksandar Komarov, Uroš Krstin i Sebastijan Nađ su eliminisani u kvalifikacijama.

Srpski rvači nastavljaju sa pripremama za Evropsko prvenstvo, koje se ove godine održava u glavnom gradu Albanije od 20. do 26. aprila.

(Beta)

