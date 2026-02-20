Nemica Danijela Majer osvojila zlato u slobodnom skijanju ski kros na ZOI

Nemačka takmičarka Danijela Majer osvojila je danas u Livinju zlatnu medalju u slobodnom skijanju u disciplini ski kros na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Nemici je ovo prvo olimpijsko zlato, kao i ukupno druga medalja, nakon bronze koju je osvojila u istoj disciplini na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu.

Srebro na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama osvojila je Švajcarkinja Fani Smit, dok je bronza pripala Šveđanki Sandri Neslund, koja je u Pekingu osvojila zlatnu medalju.

(Beta)

