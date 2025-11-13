Nenad Stojaković novi trener fudbalera Partizana

Partizan nije objavio detalje ugovora Stojakovića, koji je na poziciji trenera crno-belih, na koju je imenovan na predlog potpredsednika Predraga Mijatovića, zamenio Srđana Blagojevića.

„Stojaković je u trenerskoj karijeri sarađivao sa većinom naših mladih igrača, koji su pod njegovim vođstvom došli do titule prvaka Omladinske lige posle 13 godina i prvi put u istoriji kluba igrali Uefa Ligu mladih“, piše u objavi Partizana na društvenoj mreži X.

Novi trener Partizana je pre dolaska u Teleoptik vodio ekipu slovenačke Gorice, a tokom igračke karijere je takođe bio član beogradskih crno-belih.

Nakon smene Blagojevića, ekipu Partizana su na prethodne dve utakmice u Super ligi Srbije vodili pomoćni treneri Marko Jovanović i Đorđije Ćetković, pod čijim vođstvom su crno-beli pobedili Javor i Novi Pazar.

Nakon 15 odigranih utakmica u državnom prvenstvu, Partizan je prvi na tabeli sa 37 bodova, dva više i utakmicom više od drugoplasirane Crvene zvezde.

Stojaković će ekipu crno-belih prvi put predvoditi u utakmici 16. kola Super lige Srbije protiv Železničara iz Pančeva, koja je na programu 22. novembra u Beogradu.

(Beta)

