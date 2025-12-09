Neprofitna organizacija optužila Infantina za kršenje etičkih pravila u vezi sa Trampom

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đani Infantino optužen je kršenje etičkih pravila i neutralnosti te organizacije u vezi sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom.

Kako je danas preneo Atletik, zvanična tužba podneta je Etičkom komitetu Fife, u kojoj se navodi „višestruko kršenje pravila“ dužnosti političke neutralnosti njenog predsednika Infantina, a istovremeno se zahteva istraga procesa u kome je Tramp dobio nagradu za mir Fife.

Tužbu je podnela neprofitna organizacija FairSquare, koja se uglavnom bavi globalnim pravima migranata, političkom represijom i sportom. U sportskoj sferi ta organizacija navodi da promoviše „bolje, demokratskije upravljanje kako bi se sprečilo da sportske institucije doprinose šteti i patnji“.

Pismo od osam stranica, u koje je Atletik imao uvid, dostavljeno je Etičkom komitetu Fifa, a sa sadržajem je upoznat i tim za odnose sa javnošću svetske kuće fudbala.

Nezavisni Etički komitet Fife je jedno od njenih pravosudnih tela i prvenstveno je odgovoran za istraživanje mogućih kršenja Etičkog kodeksa Fifa.

U tužbi se nalaze detalji četiri navodna prekršaja Fifine dužnosti neutralnosti koje je prekršio Infantino, kako je navedeno u članu 15 Etičkog kodeksa, sva u vezi sa javnim zalaganjem za predsednika Trampa.

Tramp je na žrebu za Svetsko fudbalsko prvenstvo 5. decembra u Vašingtonu dobio of Fife nagradu za mir, kada mu je Infantino uručio veliki trofej, medalju i sertifikat.

U tužbi se zahteva da Etički komitet „ispita okolnosti koje okružuju odluku o uvođenju i dodeli nagrade za mir i njihovu usklađenost sa proceduralnim pravilima Fifa“.

U statutu Fife piše da je ta organizacija ostaje neutralna po pitanjima politike i religije i zahteva da sva lica obavezna kodeksom ostanu politički neutralna u odnosima sa vladinim institucijama.

U žalbi se navodi da je Infantino javno lobirao da Tramp dobije Nobelovu nagradu za mir ove godine, nakon što je američki predsednik javno rekao da je zaslužuje ali da je verovatno neće dobiti.

Još jedno navodno kršenje dogodilo se kada je Infantino u intervjuu na poslovnom forumu u Majamiju zauzeo politički stav i branio Trampa i njegov učinak kao predsednika. Tada je rekao da je Tramp njegov blizak prijatelj i da se nekad čudi kada pročita negativne komentare o njemu.

U žalbi se ističe Infantinova izjava na žrebu da Tramp definitivno zaslužuje nagradu i da će uvek imati njegovu podršku, kao i objava na društvenim mrežama iz 20. januara, kada je predsednik Fifa zahvalio Trampu što ga je pozvao na predsednički miting.

(Beta)

