Nesalomiv – Đoković u finalu Vimbldona!

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, plasirao se u finale Vimbldona pobedom protiv Denisa Šapovalova u tri seta – 7:6 (3), 7:5, 7:5.

Prvi reket sveta odigrao je dobar meč i u velikom finalu igraće protiv Italijana Matea Beretinija koji je savladao Huberta Hurkača.

Đoković nije briljirao u većem delu meča, nismo gledali njegov prepoznatljiv tenis, ali sitnice su odlučivale i one su bile na strani osvajača 19 Grend slem titula.

Šapovalov je više puta mogao da slomi otpor Đokovića, da napravi brejk ili da ga potvrdi kada to uradi, ali srpski teniser je u tim situacijama bio besprekoran i još jednom je pokazao da je „neuništiv“.

#Wimbledon title No.6 is in reach.

Defending champion @DjokerNole is into his seventh final at The Championships with a straight sets victory over Denis Shapovalov pic.twitter.com/QpyX7Ho0eZ

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2021