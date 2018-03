Neurohirurg otkrio zastrašujuće informacije o stanju Mihaela Šumahera

Stanje Mihaela Šumahera gotovo sigurno neće se promeniti, poručio je neurohirurg Kolin Šejf koji je godinama radio sa ljudima koji su pretrpeli povrede mozga.

Prošlo je više od četiri godine otkako je sedmostruki svetski šampion u formuli 1 teško nastradao na skijanju. Šumaher je od tada u komi, a njegova porodica se odlučila na potpunu privatnost pa se jako malo zna o zdravstvenom stanju automobilističkog asa.

A neurohirurg Kolin Šejf, koji, iako nikad nije lečio Šumahera, na osnovu svog bogatog iskustva otkrio je šta se može očekivati u takvim situacijama.

– Priroda povrede i informacije koje dobijamo sugerišu nam da je njegov mozak pretrpeo veliku štetu. Kao posledica toga, njegov mozak ne funkcioniše kao moj ili vaš. Što je duže u takvom stanju, sve je teže očekivati poboljšanja. Situacija se gotovo sigurno neće popraviti – rekao je lekar za Associated Press i dodao: – Šumaher sasvim sigurno ne može razgovarati. Možda je u stanju pokazivati – ili se to može činiti ljudima oko njega – da je nesrećan ili da mu nije udobno. Ili možda može uživati gledajući svoju decu ili slušajući muziku koju voli.

Može li se Šumaher potpuno ili delimično oporaviti?

– Potpuno se ne može oporaviti. Jako je dugo u ovakvom stanju i izgubio je mišiće. Čak i da je otvorio oči i počeo da govori, došlo je do gubitka memorije, a to će imati uticaja na ponašanje i kognitivne funkcije tako da on više nije ista osoba. A što se tiče delimičnog oporavka – svaki napredak je oporavak.

O informaciji koja se u medijima pojavila, a po kojoj lečenje Šumaheru porodicu košta i 200 hiljda evra nedeljno, neurohirug dodaje da je po njegovom mišljenju ta svota preterana.