NFL prvi put organizuje utakmicu regularnog dela lige u Francuskoj

Uprava NFL organizovaće prvi put utakmicu regularnog dela lige u Francuskoj, pa će Nju Orleans Sejnts putovati u Pariz kasnije ove godine.

U današnjem saopšetnju NFL navodi se da će Sejntsi igrati utakmicu na Stadionu Francuska, a njihov protivnik biće poznat kada se precizira raspored takmičenja.

Liga je već saopštila da će se prvi put utakmica igrati u Australiji, gde će nastupiti Los Anđeles Remsi, a igraće se i u Rio de Žaneiru, Minhenu i Londonu.

NFL klubovi će naredne sezone odigrati utakmice regularnog dela u devet zemalja van SAD.

Do sada su se utakmice igrale u Londonu, Berlinu, Minhenu, Frankfurtu, Madridu, Dablinu, Sao Paolu, Meksiko sitiju i Torontu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com