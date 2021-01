Ni Mesi ni Ronaldo: On je najskuplji fudbaler na svetu (foto)

Napadač Mančester Junajteda Markus Rašford najskuplji je fudbaler na svetu, sa realnom cenom na tržištu od 165,6 miliona evra, objavio je Međunarodni centar za sportske studije (CIES).

Footballers with the highest market value, according to CIES:

1. Rashford 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (€165m)

2. Haaland 🇳🇴 (€152m)

3. Alexander-Arnold 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (€151m)

4. Bruno Fernandes 🇵🇹 (€151m)

5. Mbappé 🇫🇷 (€149m)

97. Messi 🇦🇷 (€54m)

131. Ronaldo 🇵🇹 (€47m) pic.twitter.com/Er00zUy7HW

— Football Tweet (@Football__Tweet) January 6, 2021